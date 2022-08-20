Минпросвещения усилит историческое просвещение в школах Донбасса

В школах Донбасса будет усилено историческое просвещение, заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время педагогического совещания в ДНР, где он выступил по видеосвязи.

Министр напомнил, что в школах Донбасса вводится должность советника директора по воспитательной работе, чтобы «воспитывать молодежь в духе гражданственности и патриотизма».

«Им предстоит вовлекать ребят в общественные движения, молодежные проекты добровольчества. Усилится и историческое просвещение в школах. Наша обязанность — дать детям полное представление о том, кто их предшественники, какие выдающиеся, великие люди творили историю», — сказал Кравцов.

Кравцов назвал срок адаптации школ Донбасса к системе образования России Политика

Российское правительство ранее объявило, что интегрирует ДНР и ЛНР в единое научно-образовательное пространство России. В частности, выпускники донбасских вузов смогут получить российские дипломы. По словам Кравцова, переход образовательных учреждений Донбасса на российские учебные программы планируется завершить в пятилетний срок.



«Интеграция в образовательную среду с Россией будет постепенной. Рассчитываем, что переход на единые учебные программы займет пять лет, в течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники», — сказал он.

Как указывает Минпросвещения, в ДНР в новом учебном году будут работать 584 школы и 34 тыс. учителей. Число школьников, которые приступят к занятиям, ведомство оценивает более чем в 160 тыс.