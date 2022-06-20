В школьную программу включили признание Россией ДНР и ЛНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 16:17
Аксенов сообщил об эвакуации 94 человек после удара по буровым установкам Политика, 18:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:52
Как врачи в России относятся к выводам ВОЗ. Инфографика Общество, 18:49
Золотов и Кадыров вручили награды отличившимся в ходе спецоперации Политика, 18:47
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая Инвестиции, 18:44
Послу России запретили посещать парламент Великобритании Политика, 18:44
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:33
Нетворкинг от А до Я: как и зачем заводить полезные знакомства Экономика образования, 18:30
В школьную программу включили признание Россией ДНР и ЛНР Общество, 18:23
Минобрнауки Украины объяснило отказ от русской литературы в школах Политика, 18:22
Как бы звучал на Марсе симфонический оркестр Футурология, 18:20
Аниме-сериал «Адская девочка» запретили на территории России Общество, 18:17
В России появился новый автобренд Авто, 18:17
В сборной Польши ответили на вопрос об исключении других футболистов РПЛ Спорт, 18:10

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

В школьную программу включили признание Россией ДНР и ЛНР

Изучение темы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР предусмотрено учебным курсом по новейшей истории для девятого класса
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В школьный курс новейшей истории России для девятого класса решили включить признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это следует из примерной рабочей программы учебного модуля «Введение в новейшую историю России», опубликованной на сайте Института стратегии развития образования (его учредитель — Минпросвещения).

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России» содержит несколько разделов, в том числе «Возрождение страны с 2000-х гг.», один из подпунктов которого называется «Российская Федерация на современном этапе». В нем упоминаются исторические события, которые содержались в аналогичном документе за 2021 год, — пандемия коронавируса, голосование по поправкам к Конституции, а также новая тема — признание ДНР и ЛНР.

Среди целей изучения курса указаны «воспитание учащихся в духе патриотизма» и «развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».

Программа одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (ФУМО), указано на сайте института. Эта структура занимается разработкой и внедрением образовательных стандартов.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что события, связанные с российской спецоперацией на Украине, войдут в учебники истории.

Путин заявил о способности россиян отличить «патриотов» от «предателей»
Политика
Фото:АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи

Президент Владимир Путин объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Позже это решение, а также соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса было одобрено Госдумой и Советом Федерации.

Через несколько дней после решения о признании ДНР и ЛНР Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью защиты жителей Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей.

Киев в ответ на спецоперацию объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Западные страны осудили признание Россией независимости республик Донбасса и спецоперацию, а также начали вводить санкции против Москвы.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
история Школа образование ДНР ЛНР

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Кравцов сообщил о планах ввести дополнительный курс истории в школе
Общество
В Минобрнауки исключили изоляцию российской системы образования
Общество
Симоньян и Захарова обсудили с учителями борьбу с фейками об Украине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter