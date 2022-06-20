В школьную программу включили признание Россией ДНР и ЛНР

Изучение темы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР предусмотрено учебным курсом по новейшей истории для девятого класса

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В школьный курс новейшей истории России для девятого класса решили включить признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это следует из примерной рабочей программы учебного модуля «Введение в новейшую историю России», опубликованной на сайте Института стратегии развития образования (его учредитель — Минпросвещения).

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России» содержит несколько разделов, в том числе «Возрождение страны с 2000-х гг.», один из подпунктов которого называется «Российская Федерация на современном этапе». В нем упоминаются исторические события, которые содержались в аналогичном документе за 2021 год, — пандемия коронавируса, голосование по поправкам к Конституции, а также новая тема — признание ДНР и ЛНР.

Среди целей изучения курса указаны «воспитание учащихся в духе патриотизма» и «развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».

Программа одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (ФУМО), указано на сайте института. Эта структура занимается разработкой и внедрением образовательных стандартов.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что события, связанные с российской спецоперацией на Украине, войдут в учебники истории.

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Президент Владимир Путин объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Позже это решение, а также соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса было одобрено Госдумой и Советом Федерации.

Через несколько дней после решения о признании ДНР и ЛНР Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью защиты жителей Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей.

Киев в ответ на спецоперацию объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Западные страны осудили признание Россией независимости республик Донбасса и спецоперацию, а также начали вводить санкции против Москвы.