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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев пригласил участников акций в защиту Фургала в народный совет

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил митингующих в формируемый народный совет. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали», — сказал Дегтярев.

При этом он подчеркнул, что разговор должен быть конструктивным. По его словам, он ждет, чтобы участники акций выдвинули своих представителей в народный совет «для постоянной связи с властью».

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Политика
Михаил Дегтярев

Народный совет — новый консультативный орган — создается в Хабаровском крае по инициативе врио губернатора «для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения», отмечается в сообщении. В него войдут рядовые граждане, представители общественных, научных и иных организаций, представители средств массовой информации, члены региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований.

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Общество
Михаил Дегтярев

Попасть в совет можно по итогам голосования на портале «Голос27» (необходимо набрать не менее 250 голосов в свою поддержку). Можно также представить подписной лист, в котором должно быть не менее 100 подписей. Кроме того, претендовать на включение в состав Народного совета могут блогеры, которые имеют не менее 5 тыс. подписчиков в социальных сетях. Туда войдут также граждане по личному приглашению главы региона.

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Митинги и демонстрации в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала начались в регионе после его ареста по обвинению в организации убийств предпринимателей. Президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы Хабаровского края был назначен Дегтярев.

Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Сергей Фургал
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