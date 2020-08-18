Дегтярев пригласил участников акций в защиту Фургала в народный совет

Михаил Дегтярев (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил митингующих в формируемый народный совет. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали», — сказал Дегтярев.

При этом он подчеркнул, что разговор должен быть конструктивным. По его словам, он ждет, чтобы участники акций выдвинули своих представителей в народный совет «для постоянной связи с властью».

Народный совет — новый консультативный орган — создается в Хабаровском крае по инициативе врио губернатора «для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения», отмечается в сообщении. В него войдут рядовые граждане, представители общественных, научных и иных организаций, представители средств массовой информации, члены региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований.