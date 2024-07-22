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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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В Петербурге второй раз за неделю осквернили могилу Пригожина

В Петербурге задержали мужчину, осквернившего могилу Пригожина
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Мужчину задержал охранник Пороховского кладбища, с его слов, тот приклеил на могилу три плаката. Памятник осквернили второй раз за неделю — 19 июля он был облит белой краской
Памятник Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге
Памятник Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

В Петербурге задержали мужчину, который развесил плакаты с оскорбительным содержанием на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище. Об этом сообщают «Фонтанка» и 47 News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным изданий, накануне вечером в полицию Петербурга обратился охранник кладбища. Он рассказал, что задержал 36-летнего уроженца Воронежской области.

С его слов, мужчина наклеил на могилу основателя ЧВК «Вагнер» три плаката. На одном из них было слово «петух». По данным «Фонтанки», на двух других была надпись: «Разведка ноем Степан Засунько», 47 News пишет, что надпись была сделана на украинском языке.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, по данным изданий, он был нетрезв. «Фонтанка» пишет, что в отношении нарушителя составили протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде. Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 20.21 предусматривает наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.

Памятник на могиле Пригожина облили краской
Общество

Впоследствии против мужчины завели уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. По ст. 244 УК за это грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина ранее был судим — по данным 47.ru, за покушение на кражу, а по данным «Фонтанки» — за кражу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также направил запрос в администрацию Пороховского кладбища.

Монумент — скульптуру Пригожина и гранитный обелиск — установили на могиле основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище в конце мая. Официальное открытие состоялось 1 июня, в день, когда ему должно было исполниться 63 года. В середине июля памятник облили белой краской.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту находились десять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Президент Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказал, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах произошедшего нет, а версии включают «преднамеренное злодеяние».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Виктория Хабарова
Санкт-Петербург Евгений Пригожин кладбище памятник
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
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