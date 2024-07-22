В Петербурге второй раз за неделю осквернили могилу Пригожина

Мужчину задержал охранник Пороховского кладбища, с его слов, тот приклеил на могилу три плаката. Памятник осквернили второй раз за неделю — 19 июля он был облит белой краской

Памятник Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

В Петербурге задержали мужчину, который развесил плакаты с оскорбительным содержанием на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище. Об этом сообщают «Фонтанка» и 47 News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным изданий, накануне вечером в полицию Петербурга обратился охранник кладбища. Он рассказал, что задержал 36-летнего уроженца Воронежской области.

С его слов, мужчина наклеил на могилу основателя ЧВК «Вагнер» три плаката. На одном из них было слово «петух». По данным «Фонтанки», на двух других была надпись: «Разведка ноем Степан Засунько», 47 News пишет, что надпись была сделана на украинском языке.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, по данным изданий, он был нетрезв. «Фонтанка» пишет, что в отношении нарушителя составили протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде. Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 20.21 предусматривает наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.

Впоследствии против мужчины завели уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. По ст. 244 УК за это грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина ранее был судим — по данным 47.ru, за покушение на кражу, а по данным «Фонтанки» — за кражу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также направил запрос в администрацию Пороховского кладбища.

Монумент — скульптуру Пригожина и гранитный обелиск — установили на могиле основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище в конце мая. Официальное открытие состоялось 1 июня, в день, когда ему должно было исполниться 63 года. В середине июля памятник облили белой краской.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту находились десять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Президент Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказал, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах произошедшего нет, а версии включают «преднамеренное злодеяние».