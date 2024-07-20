Памятник на могиле Пригожина облили краской

В администрации Красногвардейского района Петербурга сообщили, что памятник привели в порядок, вопросом занялись правоохранительные органы. Памятник Пригожину установлен на его могиле на Пороховском кладбище

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Памятник основателю ЧВК Евгению Пригожину привели в порядок, сообщили РБК в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, комментируя сообщения о том, что неизвестные облили монумент краской.

На видеороликах, которые распространились в X (бывший Twitter) и телеграм-каналах, видно, что памятник был облит белой краской, а в левую руку памятника вложен фаллоимитатор. По данным властей, инцидент произошел накануне — в пятницу, 19 июля. «Правоохранительные органы занимаются вопросом», — добавили там.

РБК обратился за комментарием в региональные управления МВД и Следственного комитета.

Монумент — скульптуру Пригожина и гранитный обелиск — установили на могиле основателя ЧВК на Пороховском кладбище в конце мая, а официальное открытие состоялось 1 июня, в день, когда ему должно было исполниться 63 года.

В декабре на стене здания на набережной Лейтенанта Шмидта, где располагался офис Пригожина, появилась мемориальная доска.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту было десять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Президент Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщал, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах произошедшего нет, а версии включают «преднамеренное злодеяние».