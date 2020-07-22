Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 70,79 (-0,18) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 81,59 (+0,34) Инвестиции, 13:02
Жителей Вашингтона обязали носить маски Общество, 23:16 Ученые заявили об уничтожении коронавируса при помощи коктейля из антител Общество, 22:36 СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко Общество, 22:33 Джонсон ответил на обвинения во вмешательстве России в Brexit Политика, 22:30 Защита Сафронова заявила о непонимании сокрытия деталей обвинения Общество, 22:30 Мосгорсуд назвал дату слушаний по делам сестер Хачатурян Общество, 22:22 Дзюба уступил одноклубнику титул лучшего бомбардира чемпионата России Спорт, 22:17 В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК Общество, 22:11 В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19 Общество, 21:58 «Спартак» впервые за два года победил «Рубин» в чемпионате России Спорт, 21:56 Суд назвал дату предварительного слушания по делу Ефремова Общество, 21:47 Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России Политика, 21:40 Госдума приняла поправки о патриотическом воспитании в школах Общество, 21:17 Учитель Уоррена Баффета: как Бен Грэм изобрел стоимостное инвестирование Инвестиции, 21:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые заявили об уничтожении коронавируса при помощи коктейля из антител

Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом. Предварительные результаты исследований они опубликовали в журнале Nature.

Препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать вирус в крови. Для их получения исследователи проверили 40 переболевших COVID-19 пациентов и выделили 61 тип антител, способных бороться с вирусом. Девять из них оказались достаточно мощными, чтобы уничтожать частицы коронавируса.

Эксперименты на подопытных хомяках показали, что один из этих видов антител полностью уничтожает вирус в ткани легких. Потенциально, инъекция этих антител может заменить вакцину от коронавируса.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, США, Колумбийский университет
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter