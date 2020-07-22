Пандемия коронавируса , 22 июл, 22:36
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Ученые заявили об уничтожении коронавируса при помощи коктейля из антител
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом. Предварительные результаты исследований они опубликовали в журнале Nature.
Препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать вирус в крови. Для их получения исследователи проверили 40 переболевших COVID-19 пациентов и выделили 61 тип антител, способных бороться с вирусом. Девять из них оказались достаточно мощными, чтобы уничтожать частицы коронавируса.
Эксперименты на подопытных хомяках показали, что один из этих видов антител полностью уничтожает вирус в ткани легких. Потенциально, инъекция этих антител может заменить вакцину от коронавируса.
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