Ученые заявили об уничтожении коронавируса при помощи коктейля из антител

Фото: Mike Segar / Reuters

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом. Предварительные результаты исследований они опубликовали в журнале Nature.

Препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать вирус в крови. Для их получения исследователи проверили 40 переболевших COVID-19 пациентов и выделили 61 тип антител, способных бороться с вирусом. Девять из них оказались достаточно мощными, чтобы уничтожать частицы коронавируса.

Эксперименты на подопытных хомяках показали, что один из этих видов антител полностью уничтожает вирус в ткани легких. Потенциально, инъекция этих антител может заменить вакцину от коронавируса.

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