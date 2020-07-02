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В Москве донорами плазмы стали более 1,4 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице больше 1,4 тыс. человек стали донорами плазмы крови, которую применяют для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«В столице 1 451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз», — уточнила она.

Ракова попросила всех вылечившихся от коронавируса помочь тем, кто еще находится в больницах. Доноры перед сдачей плазмы проходят обследования и сдают анализы, том числе на количество антител. «Если не выявлены противопоказания и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве — донор приглашается сдать плазму», — пояснила она.

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Применять плазму для лечения больных COVID-19 в Москве начали в начале апреля. Власти города установили стимулирующие выплаты для доноров. За каждые 150 мл плазмы можно получить 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс.

По последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено более 222 тыс. случаев коронавируса, более 152 тыс. человек уже выздоровели. Умер 3831 пациент.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, Анастасия Ракова
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