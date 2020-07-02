В Москве донорами плазмы стали более 1,4 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице больше 1,4 тыс. человек стали донорами плазмы крови, которую применяют для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«В столице 1 451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз», — уточнила она.

Ракова попросила всех вылечившихся от коронавируса помочь тем, кто еще находится в больницах. Доноры перед сдачей плазмы проходят обследования и сдают анализы, том числе на количество антител. «Если не выявлены противопоказания и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве — донор приглашается сдать плазму», — пояснила она.

Применять плазму для лечения больных COVID-19 в Москве начали в начале апреля. Власти города установили стимулирующие выплаты для доноров. За каждые 150 мл плазмы можно получить 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс.