В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 5862 человек, сообщил оперативный штаб. У 25,9% новых заразившихся нет каких-либо симптомов заболевания.
Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 789,1 тыс. человек.
Новые случаи заболевания были зарегистрированы во всех регионах страны. Больше всего заразившихся за день зарегистрировали в Москве — 638 человек.
В пятерку регионов по наибольшему суточному приросту также вошли:
- Свердловская область — 234;
- Ханты-Мансийский АО — 221;
- Нижегородская область — 217;
- Санкт-Петербург — 186.