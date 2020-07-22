В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19

Общее число случаев заражения COVID-19 в России достигло 789,1 тыс. Умерли за день от заболевания 165 человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 5862 человек, сообщил оперативный штаб. У 25,9% новых заразившихся нет каких-либо симптомов заболевания.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 789,1 тыс. человек.

Новые случаи заболевания были зарегистрированы во всех регионах страны. Больше всего заразившихся за день зарегистрировали в Москве — 638 человек.

В пятерку регионов по наибольшему суточному приросту также вошли: