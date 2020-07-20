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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о минимальных потерях в борьбе с коронавирусом в России

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что в России летальность в результате коронавирусной инфекции на порядок ниже, чем в странах Европы. Об этом он сообщил во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в странах с развитой системой здравоохранения, как, например, в государствах Европы, летальность составляет от 8 до 15%. «У нас 1,5 процента. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше», — отметил глава государства. По его словам, такой результат объясняется гибкостью системы здравоохранения, подготовкой специалистов и «способностью государства мобилизовать ресурсы».

«В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями», — добавил президент.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Материал дополняется
 

Теги: коронавирус, Владимир Путин, Керчь
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