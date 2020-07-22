Захватившему заложников в Луцке мужчине предъявили обвинения в терроризме

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Мужчину, захвативший автобус в украинском городе Луцк, поместили в СИЗО, ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».

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«Я уверен, что суд не выберет никакой другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. То, что во время захвата никто не погиб, — суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция — это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом», — заявил Геращенко (цитата по ТСН).

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