Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

Владимир Зеленский (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил тех, кто боролся за освобождение заложников в Луцке. Об этом он написал в Facebook.

«Поздравляем всех, кто целый день боролся за освобождение людей в Луцке и по факту — за жизнь», — заявил глава государства.

Он добавил, что сегодня все следили за развитием событий в Луцке и переживали. Зеленский отметил, что в итоге обошлось без потерь.

«Сегодня члены семьи и близкие могут обнять всех, кто пострадал день в автобусе при виде. Терроризму нет места ни в одной стране», — добавил президент.