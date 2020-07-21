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Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил тех, кто боролся за освобождение заложников в Луцке. Об этом он написал в Facebook.

«Поздравляем всех, кто целый день боролся за освобождение людей в Луцке и по факту — за жизнь», — заявил глава государства.

Он добавил, что сегодня все следили за развитием событий в Луцке и переживали. Зеленский отметил, что в итоге обошлось без потерь.

«Сегодня члены семьи и близкие могут обнять всех, кто пострадал день в автобусе при виде. Терроризму нет места ни в одной стране», — добавил президент.

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
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Ранее украинский спецназ провел операцию по задержанию мужчины, захвативший автобус с заложниками в Луцке. В результате штурма никто из людей не пострадал.

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Теги: Владимир Зеленский, заложники, Украина
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