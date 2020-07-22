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Захватчика из Луцка отправят на психиатрическую экспертизу

Захватившему автобус с пассажирами мужчине предстоит психиатрическая экспертиза. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne, сообщает «Страна.ua».

«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — сказал Геращенко.

Он добавил, что в ближайшее время захватчику изберут меру пресечения, скорее всего, арест.

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По данным МВД, возбуждены уголовные дела по статье 147 УК Украины (захват заложников), статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статье 263 (незаконное обращение с оружием). Служба безопасности Украины (СБУ) открыла дело по статье 258 (террористический акт). Подозреваемый готовился к захвату заложников заранее. После задержания у него было изъято огнестрельное оружие и гранаты.

Автобус был захвачен в центре Луцка утром 21 июля. Захватчиком оказался уроженец Оренбургской области, проживающий на Украине, Максим Кривош. Сам он назвал себя Максимом Плохим.

Заложников удалось освободить после того, как президент Владимир Зеленский выполнил одно из требований Кривоша, опубликовав на своей странице в Facebook видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Затем Зеленский удалил видеозапись.

СБУ уточнила, что были взяты в заложники 13 человек. События в Луцке признаны терактом. В МВД сообщили также о задержании сообщников Кривоша, в том числе в Харькове.

Теги: Украина, захват заложников
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