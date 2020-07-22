Захватчика из Луцка отправят на психиатрическую экспертизу

Захватившему автобус с пассажирами мужчине предстоит психиатрическая экспертиза. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne, сообщает «Страна.ua».

«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — сказал Геращенко.

Он добавил, что в ближайшее время захватчику изберут меру пресечения, скорее всего, арест.

По данным МВД, возбуждены уголовные дела по статье 147 УК Украины (захват заложников), статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статье 263 (незаконное обращение с оружием). Служба безопасности Украины (СБУ) открыла дело по статье 258 (террористический акт). Подозреваемый готовился к захвату заложников заранее. После задержания у него было изъято огнестрельное оружие и гранаты.