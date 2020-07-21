Зеленский опубликовал видео в Facebook по требованию террориста из Луцка

Украинский президент выполнил одно из требований мужчины, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Глава государства опубликовал 6-секундный ролик, в котором призвал всех смотреть фильм «Земляне»

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись в Facebook по требованию мужчины, который захватил автобус с заложниками в Луцке Волынской области.

«Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», — говорит глава государства на 6-секундном видео.

Таким образом Зеленский выполнил одно из требований террориста, который удерживает заложников на протяжении почти 12 часов.