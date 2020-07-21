Общество , 21 июл, 21:10
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Зеленский опубликовал видео в Facebook по требованию террориста из Луцка
Украинский президент выполнил одно из требований мужчины, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Глава государства опубликовал 6-секундный ролик, в котором призвал всех смотреть фильм «Земляне»
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись в Facebook по требованию мужчины, который захватил автобус с заложниками в Луцке Волынской области.
«Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», — говорит глава государства на 6-секундном видео.
Таким образом Зеленский выполнил одно из требований террориста, который удерживает заложников на протяжении почти 12 часов.