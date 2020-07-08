Россияне стали вдвое чаще покупать билеты на поезда

По данным РЖД, сейчас на пассажирские поезда ежедневно приобретают около 220 тыс. билетов — вдвое больше, чем в мае

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) объявила о возобновлении курсирования более 100 поездов дальнего следования, отмененных из-за падения спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных из-за этого ограничений. Решение о возвращении составов в расписание в РЖД объяснили стабильным ростом числа пассажиров.

«Сегодня ежесуточно пассажиры приобретают порядка 220 тыс. проездных документов на поездки в летние месяцы и в сентябре, что вдвое превышает объемы суточных продаж в мае», — отмечено в сообщении компании.

В РЖД также сообщили, что в ближайшее время возобновят движение еще более 100 поездов дальнего следования, формируемых Федеральной пассажирской компанией («дочка» РЖД). С учетом ранее принятых решений в расписание будут возвращены более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка».

Общее число пассажирских поездов увеличится до двух третей от запланированного графиком на 2020 год, который был составлен до начала пандемии.

В РЖД заверили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для безопасной перевозки пассажиров в условиях сохранения угрозы COVID-19. В частности, воздух в вагонах обеззараживается ультрафиолетовыми лампами, оборудование вагонов не менее четырех раз в сутки дезинфицируется, а у пассажиров два раза в сутки измеряют температуру.