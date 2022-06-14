ВОЗ созовет чрезвычайный комитет из-за оспы обезьян

По данным ВОЗ, зарегистрировано более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания в 39 странах. Организация считает необходимым подумать о защитных мерах и не ждать, «пока ситуация выйдет из-под контроля»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе созовет заседание чрезвычайного комитета, чтобы оценить, насколько ситуация со вспышкой оспы обезьян опасна для глобального здравоохранения. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

По его словам, сейчас организации известно о 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Кроме того, с начала года сообщалось о 1,5 тыс. предполагаемых случаев заражения и 72 летальных исходах в 39 странах.

Гебрейесус считает, что нужно подумать об усилении защитных мер, поскольку «вирус ведет себя необычно», и существует необходимость в международной координации. «Мы не хотим ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля», — добавил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Ибрагима Сос-Фолл.

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Однако, отметил Гебрейесус, в ВОЗ считают, что в настоящее время массовая вакцинация против оспы обезьян не требуется.

По данным организации, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое в основном встречается в странах Центральной и Западной Африки, где растут влажные тропические леса и обитают животные, обычно являющиеся переносчиками вируса. Иногда вирус выявляют в других странах у людей, прибывших из эндемичных по оспе обезьян регионов. Впервые случаи заражения среди людей выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго (тогда — Заир). Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших этой оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

В этом году первой о случае заражения оспой обезьян за пределами Африки сообщила Великобритания в начале мая. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии. Позднее о выявлении случаев заражения этим вирусом начали сообщать и другие страны, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США и другие.

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Роспотребнадзор пока не сообщал об обнаруженных в России случаях заражения и оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения. Ведомство назвало созданную центром «Вектор» автономную тест-систему, которая позволяет выявить возбудитель болезни, эффективной и «не выявляющей перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».