Россия протестирует систему возвращения космонавтов с Луны

Ранее сообщалось о планах отправить россиян на Луну к 2035 году, а затем создать там полноценную базу

В 2023 году будут протестированы элементы системы возвращения космонавтов с Луны на Землю. Об этом «РИА Новости» рассказал главный конструктор по разработке нового космического корабля «Орел» Игорь Хамиц.

По его словам, проект запуска «Орла» предполагает, что корабль будет оснащен не только штатными системами, но и дополнительным исследовательским оборудованием. «Это позволит значительно расширить базу экспериментальных данных для моделирования возврата пилотируемого корабля после лунных миссий», — сказал Хамиц.

О планах тестирования системы возвращения космонавтов с Луны в феврале 2018 года говорил генеральный директор компании «Технодинамика» Игорь Насенков. Тогда речь шла о том, что на спутник Земли россияне отправятся на корабле «Федерация». Однако в сентябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль будет называться «Орел» в честь первого российского военного парусника.

Первый испытательный запуск «Орла» планируется на 2023 год с космодрома Восточный. По планам РКК «Энергия», годом позже он без экипажа совершит полет к МКС, а уже в 2025 году доставит туда космонавтов.