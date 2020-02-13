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РКК «Энергия» назвала сроки первого полета корабля «Орел» к МКС

Первый пилотируемый полет разрабатываемого в России космического корабля «Орел» к Международной космической станции предлагается провести в сентябре 2025 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия», которая занимается разработкой корабля.

При этом первый беспилотный полет «Орла» на околоземную орбиту запланирован на сентябрь 2023 года. годом позже он без экипажа должен совершить полет к МКС.

Разработка космического корабля «Орел» (прежнее название — «Федерация») началась в 2009 году. Многоразовый пилотируемый корабль должен сменить ракеты серии «Союз».

«Орел» предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту. Также планируется его использование в лунной программе. Численность экипажа корабля составит до шести человек. Стоимость создания первого опытного образца составляет 57,5 млрд руб.

О смене названия «Федерации» на «Орла» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил в сентябре 2019 года. По его словам, космический корабль должен носить «мужское имя». Название было дано в честь первого парусного военного фрегата западноевропейского типа в истории российского флота, который был построен по указу царя Алексея Михайловича в 1669 году.

Теги: МКС, космос, полет
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