Рогозин объявил новое «мужское» название корабля «Федерация»

Ранее Рогозин обещал дать кораблю «более мужское» название. Серийные версии «Федерации» получат имя «Орел» в честь первого российского военного парусника

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Опытно-конструкторская разработка космического корабля «Федерация» получит в серийном производстве название «Орел», рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, это название одобрил президент России Владимир Путин, который в пятницу посетил космодром Восточный и провел там совещание. «Название корабля я сегодня вам скажу — «Орел», это название первого военного парусного корабля, который еще Алексеем Павловичем Романовым был построен», — сказал Рогозин.

Название отсылает и к главному конструктору ракетно-космической промышленности СССР Сергею Королеву, который называл космонавтов «орлятами», заявил глава «Роскосмоса».

Пуск корабля намечен на 2023 год, он должен пройти на космодроме Восточный. Первый запуск будет беспилотным и без стыковки с МКС, в 2024 году проведут пуск со стыковкой, а в 2025 году начнут пилотируемые полеты.