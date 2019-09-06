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Alibaba $225 (+27,13%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Рогозин объявил новое «мужское» название корабля «Федерация»
Ранее Рогозин обещал дать кораблю «более мужское» название. Серийные версии «Федерации» получат имя «Орел» в честь первого российского военного парусника
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Опытно-конструкторская разработка космического корабля «Федерация» получит в серийном производстве название «Орел», рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, это название одобрил президент России Владимир Путин, который в пятницу посетил космодром Восточный и провел там совещание. «Название корабля я сегодня вам скажу — «Орел», это название первого военного парусного корабля, который еще Алексеем Павловичем Романовым был построен», — сказал Рогозин.

Название отсылает и к главному конструктору ракетно-космической промышленности СССР Сергею Королеву, который называл космонавтов «орлятами», заявил глава «Роскосмоса».

Технологии и медиа
Рогозин пообещал дать кораблю «Федерация» мужское имя

Пуск корабля намечен на 2023 год, он должен пройти на космодроме Восточный. Первый запуск будет беспилотным и без стыковки с МКС, в 2024 году проведут пуск со стыковкой, а в 2025 году начнут пилотируемые полеты.

О планах изменить название «Федерации» Рогозин объявил в феврале. «Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — сказал он.

Название кораблю выбрали в ходе народного конкурса в 2015 году, в финал вышли варианты «Федерация», «Гагарин» и «Вектор», а итоговый выбор сделало жюри под председательством тогдашнего главы «Роскосмоса» Игоря Комарова.

«Федерация» — шестиместный пилотируемый космический корабль, его разработка ведется с 2009 года, ею занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Согласно планам он заменит «Союзы» и автоматические грузовые корабли «Прогресс», его будут использовать для доставки людей и грузов к Луне и на околоземную орбиту. На создание корабля в бюджете космической программы на 2016–2025 годы заложили 59 млрд руб.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Рогозин, "Федерация"
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