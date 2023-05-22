Суд арестовал волгоградца за сожжение Корана у мечети

Сжегшего Коран волгоградца арестовали на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих

По статье об оскорблении чувств верующих жителю Волгограда, сжегшему Коран, грозит до трех лет лишения свободы. Дело передали в Чечню. В Минюсте заявили, что и наказание должно отбываться в мусульманском регионе

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Суд на два месяца заключил под стражу жителя Волгограда Никиту Журавеля по делу об оскорблении чувств верующих, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина следователи также проверяют информацию о причастности к организации преступления представителей иностранных спецслужб, добавили в ведомстве.

Дело против Журавеля возбудили 20 мая. Как сообщил СК, молодой человек сжег Коран и опубликовал видео на портале, подконтрольном Вооруженным силам Украины, таким образом совершив «публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств». Во время допроса Журавель признался, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 10 тыс. руб., после чего передал видео сотруднику СБУ. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты.

Изначально дело против жителя Волгоградской области возбудило местное управление СК. Однако позже его передали в Чечню. Такое решение СК объяснил «многочисленными обращениями» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими».

Как сообщал источник V1.RU, Журавелю 19 лет, он уроженец Украины и, по предварительным данным, учится в Волгограде в педагогическом университете. По статье о публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК), молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

Как считают в Минюсте, наказание Журавель должен отбывать в регионе страны с преимущественно мусульманским населением. «Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — заявил глава ведомства Константин Чуйченко.