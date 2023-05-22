ТАСС узнал о предложении Совфеда увеличить срок ремонта по ОСАГО

ТАСС: Совфед разработал проект об увеличении срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

Законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней разработал глава комитета Совфеда по экономической политике, пишет ТАСС. В документе такая необходимость объясняется санкционным давлением на дилеров

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, направленный вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

«Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей, с 30 до 45 рабочих дней», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Кутепова, в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции технического обслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек. «Вектор, взятый до 24 февраля 2022 года, направленный на получение владельцем автомобиля восстановленного транспортного средства после ДТП, становится сложным к исполнению», — отмечает автор законопроекта.

Сенатор также указал, что на исполнение страховыми компаниями своих обязательств влияют, в том числе и сроки проведения восстановительного ремонта транспортного средства. «Срок [ремонта] составляет не более 30 рабочих дней со дня представления транспортного средства на станцию технического обслуживания <...>, в случае нарушения срока начисляются штрафные санкции. В силу того, что в текущей ситуации соблюдение указанных сроков, зачастую, становится невозможным, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания», — говорится в документе.

Кроме того, Кутепов направил в правительство еще один законопроект — о разделении сроков ремонта и поставки запасных частей на период до 31 декабря 2024 года. Сенатор предлагает рассмотреть два варианта продления срока восстановительного ремонта авто.

Инициативу увеличения сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней на фоне сложностей с поставками запчастей ранее поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подчеркивали, что в условиях нехватки комплектующих такая мера позволит увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО. В 2021 году по обязательным полисам восстанавливали 8,8% машин, но к концу 2022 года показатель снизился до 5,3%. В остальных случаях клиенты получали денежную выплату, писали «Известия».

Однако даже увеличение сроков ремонта до 45 дней полностью не решит проблему, уверены в РСА. Следует также проработать возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения, подчеркнули в организации.

Директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов отмечал, что разрешение использовать бывшие в употреблении автозапчасти при ремонте машин по ОСАГО может спровоцировать рост спроса на них и соответственно — рост криминала. В регуляторе видят необходимость в госконтроле оборота б/у деталей.

В начале апреля стало известно, что Банк России и Минфин могут одобрить использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по полису ОСАГО при условии, что будут приняты отраслевые гарантии безопасности.