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В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО

В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней на фоне сложностей с поставками запчастей, заявил «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

В условиях нехватки комплектующих такая мера позволит увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В 2021 году по обязательным полисам восстанавливали 8,8% машин, но к концу прошлого года показатель снизился до 5,3%. В остальных случаях клиенты получали денежную выплату.

Однако даже увеличение сроков ремонта до 45 дней полностью не решит проблему, уверены в РСА. Следует также проработать возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения, подчеркнули в организации.

Директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов считает, что разрешение использовать бывшие в употреблении автозапчасти при ремонте машин по ОСАГО может спровоцировать рост спроса на них и соответственно — рост криминала. В регуляторе видят необходимость в госконтроле оборота б/у деталей.

В начале апреля стало известно, что Банк России и Минфин могут одобрить использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по полису ОСАГО при условии, что будут приняты отраслевые гарантии безопасности. Об этом в Совфеде говорили Смирнов и Моисеев.

Теги
Минфин ОСАГО ремонт автозапчасти
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