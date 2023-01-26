Страховщики предложили ужесточить требования при ремонте по ОСАГО

Страховщики предложили новые требования к автовладельцам при ремонте по ОСАГО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Страховщики хотят ужесточить требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания во время ремонта по ОСАГО, а также ограничить для автовладельцев возможность отказа от использования подержанных запчастей. Такие изменения, как передает «Коммерсантъ», страховые компании планируют обсудить на встрече с зампредом ЦБ Филиппом Габунией.

На встрече будут присутствовать представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российский союз автостраховщиков (РСА), компании ВСК и «Росгосстрах».

Страховщики предлагают внести изменения в закон об ОСАГО, чтобы закрепить в нем «безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания автомобилей.

В случае если предложение страховщиков отклонят, то они будут настаивать на увеличении срока ремонта с 30 дней до 60, а также на том, чтобы его можно было делать с использованием подержанных запчастей.

Кроме того, страховщики предлагают обязать автовладельцев предоставлять транспортное средство для ремонта в определенные сроки, а в случае несоблюдения этого требования — предусмотреть право страховщика выплатить возмещение деньгами.

Как пояснил «Коммерсанту» член правления «Росгосстраха» Денис Макаров, предложения связаны с тем, что логистика поставок запчастей усложнилась, сроки увеличились, а многих оригинальных деталей нет в наличии. По этой причине, считает Макаров, такие предложения — единственный способ для страховой компании обеспечить ремонт автомобиля.

Летом Центробанк сообщил, что из-за подорожания запчастей предлагает расширить коридор базового тарифа ОСАГО для легкового транспорта на 26% в обе стороны. Базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646–7535 руб. Для общественного транспорта тариф расширится на 17,8% в обе стороны.