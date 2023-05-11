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В ЦБ предложили ввести госконтроль за оборотом б/у автозапчастей

Директор департамента ЦБ Илья Смирнов: России нужен госконтроль за оборотом б/у запчастей
Разрешение использовать б/уавтозапчасти при ремонте машин по ОСАГО может спровоцировать рост спроса на них и соответственно — рост криминала, полагают в ЦБ. Это значит, что за оборотом автозапчастей нужно ужесточить контроль
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Центробанке видят необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей для автомобилей, заявил «РИА Новости» директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. По его словам, это необходимо, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране.

В начале апреля стало известно, что Банк России и Минфин могут одобрить использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по полису ОСАГО при условии, что будут приняты отраслевые гарантии безопасности. Об этом в Совфеде говорили Смирнов и замминистра финансов Алексей Моисеев.

В разговоре с «РИА Новости» Смирнов отметил, что ремонт автомобилей б/у запчастями это в первую очередь вопрос безопасности. «При этом мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности: это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова — крылья, двери, капоты и крышки багажника», — указал он. При этом разрешать использование б/у запчастей при ремонте можно только с использованием комплексного подхода, отмечает глава департамента ЦБ. В противном случае рост спроса на них может спровоцировать рост криминала. «Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку», — заявил он.

В январе стало известно, что что автостраховщики хотели бы ужесточения требований к автовладельцам при выборе станции техобслуживания во время ремонта по ОСАГО, а также ограничить для автовладельцев возможность отказа от использования подержанных запчастей. Это связано с тем, что что логистика поставок запчастей усложнилась, сроки увеличились, а многих оригинальных деталей нет в наличии.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
автозапчасти автомобилисты ЦБ
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