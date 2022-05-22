Байден счел вспышку оспы обезьян поводом для беспокойства

Власти США пытаются понять, что делать и есть ли вакцина, сказал президент

Джо Байден (Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что вспышка оспы обезьян вызывает беспокойство, потому что ее распространение будет иметь последствия. Об этом он сказал журналистам в Южной Корее перед вылетом в Японию, передает издание USA Today.

«Они [американские медики] еще не сообщили мне об уровне воздействия, но это то, о чем все должны беспокоиться», — сказал Байден.

Он отметил, что США «усердно работают, чтобы понять, что делать» и какая вакцина будет нужна в таком случае.

Оспа обезьян впервые была выявлена в 1958 году, большинство случаев тогда зафиксировали в Африке. Последующие случаи вспышек наблюдались в 2003 году в США, в 2017 — в Нигерии. Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней. Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.

Очередная вспышка возникла в мае этого года. Первый случай выявили в Великобритании 7 мая у человека, вернувшегося из Нигерии. 21 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 случаях заболевания оспой обезьян. Летальных исходов от этого заболевания пока не фиксировали.

С 13 мая случаи подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США. В России, по данным Минздрава, случаев заражения оспой обезьян не выявлено.