Байден счел вспышку оспы обезьян поводом для беспокойства
Президент США Джо Байден заявил, что вспышка оспы обезьян вызывает беспокойство, потому что ее распространение будет иметь последствия. Об этом он сказал журналистам в Южной Корее перед вылетом в Японию, передает издание USA Today.
«Они [американские медики] еще не сообщили мне об уровне воздействия, но это то, о чем все должны беспокоиться», — сказал Байден.
Он отметил, что США «усердно работают, чтобы понять, что делать» и какая вакцина будет нужна в таком случае.
Оспа обезьян впервые была выявлена в 1958 году, большинство случаев тогда зафиксировали в Африке. Последующие случаи вспышек наблюдались в 2003 году в США, в 2017 — в Нигерии. Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней. Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.
Очередная вспышка возникла в мае этого года. Первый случай выявили в Великобритании 7 мая у человека, вернувшегося из Нигерии. 21 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 случаях заболевания оспой обезьян. Летальных исходов от этого заболевания пока не фиксировали.
С 13 мая случаи подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США. В России, по данным Минздрава, случаев заражения оспой обезьян не выявлено.