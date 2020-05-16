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Пандемия коронавируса ,  
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Кадыров подписал указ о поэтапном смягчении ограничений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе. Об этом он написал на странице в «ВКонтакте».

По его словам, первый этап снятия ограничений продлится до 27 мая. «С сегодняшнего дня открываются только автосервисы, мойки и заправки, маленькие точки розничной торговли», — сказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что режим самоизоляции и пропускной режим пока сохраняются. Он рассказал, что в полной мере посещать общественные места, торговые центры, проводить массовые мероприятия будет разрешено на третьем этапе.

Кадыров разрешил работать малым предприятиям в сфере услуг в Грозном
Общество
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава региона попросил всех строго придерживаться поэтапного плана снятия ограничений, так как только таким образом можно более безболезненно вернуться к обычному образу жизни.

Кадыров также заявил, что в Чечне осуществили 140 федеральных мер по борьбе с распространением коронавируса из 150. По его словам, властям удалось добиться положительной динамики в борьбе с пандемией.

В конце марта из-за ситуации с коронавирусом жителям Чечни запретили выходить на улицу, за исключением получения медпомощи, походов в магазин и аптеку. Затем в регионе ввели комендантский час с 20:00 до 08:00, республика закрыла границы. Чечня также стала первым субъектом, где закрыли кафе, рестораны, места массового скопления людей.

В конце апреля Кадыров заявил, что дал поручение постепенно снимать ограничения, если позволит эпидемиологическая обстановка. В начале мая Глава Чечни разрешил малым предприятиям в сфере услуг возобновить работу в Грозном.

В Чечне с начала распространения инфекции выявили 891 случай заражения коронавирусом, девять человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Рамзан Кадыров, коронавирус, Чечня, самоизоляция
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