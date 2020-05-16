Кадыров подписал указ о поэтапном смягчении ограничений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе. Об этом он написал на странице в «ВКонтакте».

По его словам, первый этап снятия ограничений продлится до 27 мая. «С сегодняшнего дня открываются только автосервисы, мойки и заправки, маленькие точки розничной торговли», — сказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что режим самоизоляции и пропускной режим пока сохраняются. Он рассказал, что в полной мере посещать общественные места, торговые центры, проводить массовые мероприятия будет разрешено на третьем этапе.

Глава региона попросил всех строго придерживаться поэтапного плана снятия ограничений, так как только таким образом можно более безболезненно вернуться к обычному образу жизни.