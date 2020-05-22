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СМИ назвали возможную причину авиакатастрофы в Пакистане

Фото: Rehan Khan / EPA / ТАСС
Фото: Rehan Khan / EPA / ТАСС

Возможной причиной крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи могло стать столкновение лайнера со стаей птиц. Об этом говорится в Twitter пакистанской газеты Nation.

Издание ссылается на первый отчет о катастрофе, который представили власти. По данным газеты, у самолета также заклинил механизм шасси.

Версию о проблемах с открытием шасси ранее назвал источник агентства Reuters в гражданской авиации Пакистана. По словам собеседника агентства, самолет не смог выпустить шасси из-за технической неисправности лайнера, которая обнаружилась непосредственно перед посадкой.

Катастрофа пассажирского лайнера в Пакистане. Фоторепортаж
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В свою очередь гендиректор «Пакистанских международных авиалиний» Аршад Малик заявил на пресс-конференции, что лайнер был технически исправен. Он отметил, что причину катастрофы можно будет установить с помощью бортового самописца и черного ящика. «Ничего нельзя сказать, пока черный ящик не найден», - приводит его слова Geo TV.

Материал дополняется

Теги: Пакистан, самолет
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