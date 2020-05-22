Махачкалу закрыли на въезд и выезд на время праздника Ураза-байрам

На время праздника Ураза-байрам власти Махачкалы ввели строгий карантин: в городе запрещено движение транспорта, попасть в столицу Дагестана или покинуть ее нельзя будет ни на машине, ни пешком

Дезинфекция на территории у Джума-мечети (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Власти Махачкалы закрыли город на время мусульманского праздника Ураза-байрам. Сообщение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

Строгие карантинные меры введены с 23 по 26 мая.

«Режим предполагает ограничение въезда и выезда из города, в том числе пешим ходом, движение транспорта на территории муниципалитета, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор, также будет обеспечена доставка товаров первой необходимости, в том числе фармакологических препаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того, со второй половины дня 23 мая и до 25 мая будут закрыты продовольственные рынки и ярмарки.