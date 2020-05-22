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Махачкалу закрыли на въезд и выезд на время праздника Ураза-байрам

На время праздника Ураза-байрам власти Махачкалы ввели строгий карантин: в городе запрещено движение транспорта, попасть в столицу Дагестана или покинуть ее нельзя будет ни на машине, ни пешком
Дезинфекция на территории у Джума-мечети
Дезинфекция на территории у Джума-мечети (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Власти Махачкалы закрыли город на время мусульманского праздника Ураза-байрам. Сообщение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

Строгие карантинные меры введены с 23 по 26 мая.

«Режим предполагает ограничение въезда и выезда из города, в том числе пешим ходом, движение транспорта на территории муниципалитета, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор, также будет обеспечена доставка товаров первой необходимости, в том числе фармакологических препаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того, со второй половины дня 23 мая и до 25 мая будут закрыты продовольственные рынки и ярмарки.

Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
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Городская клиническая больница №1 в&nbsp;Махачкале

По данным федерального оперативного штаба на 22 мая, Дагестан занимает пятое место в России по количеству заражений коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в республике выявлены 3855 носителей инфекции, умерли 65 человек, причем 24 — за последние сутки.

Ситуация в Дагестане 18 мая стала предметом рассмотрения на совещании с президентом Владимиром Путиным, который распорядился подключить к борьбе с инфекцией МЧС и Минобороны. Спасатели должны обеспечить дезинфекцию общественных мест в республике, а военные — построить медицинский центр.

20 мая президент поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета для борьбы с коронавирусом. В тот же день в республику прибыла группа из шести врачей Минздрава России. Они должны помочь местным специалистам в борьбе с эпидемией. В группу вошли специалисты разных профилей с большим опытом работы в очагах и при вспышках инфекций: инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и организаторы здравоохранения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Махачкала, Дагестан, карантин
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