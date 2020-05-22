В Госдуме сочли неконституционной идею повысить возраст продажи алкоголя

В парламенте напомнили, что, согласно Конституции, возраст дееспособности наступает с 18 лет. Минздрав в очередной раз предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года на фоне роста его потребления в период самоизоляции

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Повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Он напомнил, что, согласно этим двум документам, в России общий уровень дееспособности наступает с 18 лет. В частности, согласно статье 60 Основного закона, гражданин с этого возраста может осуществлять в полном объеме свои права и обязанности. В статье 21 Гражданского кодекса записано, что с 18-летнего возраста наступает способность гражданина «своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их» в полном объеме, отметил Крашенинников.

«С 18-летним возрастом связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах вооруженных сил и т. д. Совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься, в том числе продажей алкогольной продукции», — отметил Крашенинников. При этом он напомнил, что при достижении гражданином 21 года не наступает ни новых прав, ни обязанностей, за исключением пассивного избирательного права.

В Госдуму уже вносили законопроекты, повышающие возраст продажи алкоголя, в 2017 и в 2019 годах. Так, в июле 2019 года это было сделано по инициативе депутата «Единой России» Шамсаила Саралиева. По его мнению, в 18 лет подросток не может принимать осознанное решение о потреблении алкоголя. Также за повышение возраста продажи алкоголя выступал Минздрав, предлагая запретить продажу таких напитков крепостью больше 16,5% до 21 года.