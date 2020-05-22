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В Госдуме сочли неконституционной идею повысить возраст продажи алкоголя

В парламенте напомнили, что, согласно Конституции, возраст дееспособности наступает с 18 лет. Минздрав в очередной раз предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года на фоне роста его потребления в период самоизоляции
Фото: Сергей Петров / ТАСС
Фото: Сергей Петров / ТАСС

Повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Он напомнил, что, согласно этим двум документам, в России общий уровень дееспособности наступает с 18 лет. В частности, согласно статье 60 Основного закона, гражданин с этого возраста может осуществлять в полном объеме свои права и обязанности. В статье 21 Гражданского кодекса записано, что с 18-летнего возраста наступает способность гражданина «своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их» в полном объеме, отметил Крашенинников.

«С 18-летним возрастом связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах вооруженных сил и т. д. Совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься, в том числе продажей алкогольной продукции», — отметил Крашенинников. При этом он напомнил, что при достижении гражданином 21 года не наступает ни новых прав, ни обязанностей, за исключением пассивного избирательного права.

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя лицам до 21 года
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госдуму уже вносили законопроекты, повышающие возраст продажи алкоголя, в 2017 и в 2019 годах. Так, в июле 2019 года это было сделано по инициативе депутата «Единой России» Шамсаила Саралиева. По его мнению, в 18 лет подросток не может принимать осознанное решение о потреблении алкоголя. Также за повышение возраста продажи алкоголя выступал Минздрав, предлагая запретить продажу таких напитков крепостью больше 16,5% до 21 года.

Однако в Минфине и Минэкономразвития не поддержали инициативу. В Минфине посчитали, что мера окажется неэффективной.

В мае Минздрав напомнил о предложении повысить возраст продажи алкоголя на фоне роста его потребления в период самоизоляции и повышения смертности. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что путь к сокращению смертности и заболеваемости лежит через сокращение потребления алкоголя.

В Совете Федерации заявили о намерении поддержать повышение возраста продажи алкоголя.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Павел Крашенинников, алкоголь
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