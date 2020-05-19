В Совфеде пообещали поддержать повышение возраста продажи алкоголя

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Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что члены верхней палаты намерены рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. По его словам, этот вопрос приобрел особую актуальность в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку «нужно укреплять иммунитет».

Также Рязанский сообщил, что сенаторы попросят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака, который предусматривает запрет на продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах.

С предложением повысить возраст продажи алкоголя в середине месяца выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сокращение потребления спиртного приведет и к сокращению смертности.

По данным исследования, которое проводилось по заказу Всемирной организации здравоохранения, в России число 15-летних мальчиков, пробовавших алкоголь, снизилось с 41 до 30%, а девочек — с 44 до 29%.