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В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года

Депутат «Единой России» Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект, который наделяет регионы правом увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

В пояснительной записке со ссылкой на «ряд исследований» указано, что в 18 лет лет подросток не в состоянии осознанно принять решение в вопросе потребления алкоголя и что внутреннее строение мозга прекращает формироваться примерно к 21 году. Саралиев отмечает аналогичный опыт зарубежных стран и указывает, что, согласно опросу ВЦИОМа, 78% россиян поддерживают повышение возраста продажи алкоголя.

В конце марта Минздрав завершил разработку поправок в действующее законодательство, которые предполагают увеличение возраста продажи алкоголя, но крепкого, до 21 года. Речь идет о продукции с содержанием этилового спирта более 16,5%. Ведомство также ссылалось на зарубежный опыт и поддержку населения в этом вопросе.

Законопроект, аналогичный инициативе Саралиева, уже вносили в Госдуму в 2017 году. Правительство не поддержало идею, указав, что действующее законодательство, устанавливающее возраст совершеннолетия в 18 лет, предполагает, что человек полностью достиг физической и психологической зрелости.

Вместе с тем с декабря 2018 года работу над правительственным законопроектом, который запрещает продажу алкоголя до 21 года, ведет Минздрав. Его конечный вариант был представлен в марте.

Теги: Госдума, законопроект, алкоголь
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