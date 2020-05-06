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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

На первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на улице и прогулки с детьми и возобновить работу объектов торговли. На втором — запустить работу образовательных учреждений, на третьем — работу парков и предприятий общепита

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа. С соответствующим предложением она обратилась к президенту Владимиру Путину в рамках совещания, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент, который предусматривает поэтапность, мы предлагаем три этапа», — заявила она.

По словам Поповой, на каждом из этих этапов главы регионов с учетом рекомендаций главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных действиях. «При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусом, показатель охвата тестирований», — отметила глава Роспотребнадзора.

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Во время выступления Попова предложила следующие послабления в ограничительных мерах:

  • Первый этап: разрешить занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми и членами семьи, возобновление работы объектов торговли и сферы услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции.
  • Второй этап: открытие объектов торговли и сферы услуг большей площади с ограничением числа одновременно обсуживаемых клиентов, начало работы образовательных организаций.
  • Третий этап: начало работы парков и скверов, а также объектов торговли и сферы услуг неограниченной площади и числа одновременно обсуживаемых ими посетителей, всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.

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Как сообщила Попова, решение о поэтапных снятиях ограничений в связи с коронавирусом будут принимать главы регионов. При этом у них останется право возобновить ограничительной режим в случае необходимости. «Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности. У нас впереди еще неделя, и мы должны обязательно сохранить тот позитивный тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде регионов», — заключила она.

В свою очередь, Путин в рамках совещания сказал, что выход из ограничительных мер по борьбе с инфекцией должен быть аккуратным и медленным. «Жизнь сложнее гораздо любых схем, и тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — добавил глава государства.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Анна Попова, Владимир Путин
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