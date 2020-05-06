Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

На первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на улице и прогулки с детьми и возобновить работу объектов торговли. На втором — запустить работу образовательных учреждений, на третьем — работу парков и предприятий общепита

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа. С соответствующим предложением она обратилась к президенту Владимиру Путину в рамках совещания, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент, который предусматривает поэтапность, мы предлагаем три этапа», — заявила она.

По словам Поповой, на каждом из этих этапов главы регионов с учетом рекомендаций главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных действиях. «При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусом, показатель охвата тестирований», — отметила глава Роспотребнадзора.