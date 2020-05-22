Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

В музеях установят норму «один человек на 20 кв. м», а зрителей театров будут рассаживать в шахматном порядке, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Для сотрудников музеев же могут ввести возрастные ограничения

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первых зрителей театров после их открытия, запланированного на сентябрь, планируется рассаживать в зале в шахматном порядке, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в интервью программе «Время» на «Первом канале».

«Одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, — так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается <...> теперь и в России», — отметила она.

В музеях, чтобы обезопасить работников и посетителей, также введут новые правила. «Конечно, мы вынуждены будем сделать ограничения для каждого посетителя, потому что норма сейчас установленная, которая будет какое-то время работать в российских музеях, — один человек на 20 кв. м», — пояснила Любимова.

Для гардеробщиков музеев, по ее словам, могут ввести возрастные ограничения. «Мы понимаем, что, например, в тех регионах, где климат достаточно суровый и холода приходят рано, возраст гардеробщиков не может превышать 60 лет. А наши сотрудники, работающие в залах, которые будут открыты для посещения, не могут быть старше 65 лет. Поэтому приходится сейчас и эти проблемы решать», — сказала Любимова.