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Пандемия коронавируса ,  
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Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

В музеях установят норму «один человек на 20 кв. м», а зрителей театров будут рассаживать в шахматном порядке, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Для сотрудников музеев же могут ввести возрастные ограничения
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первых зрителей театров после их открытия, запланированного на сентябрь, планируется рассаживать в зале в шахматном порядке, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в интервью программе «Время» на «Первом канале».

«Одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, — так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается <...> теперь и в России», — отметила она.

В музеях, чтобы обезопасить работников и посетителей, также введут новые правила. «Конечно, мы вынуждены будем сделать ограничения для каждого посетителя, потому что норма сейчас установленная, которая будет какое-то время работать в российских музеях, — один человек на 20 кв. м», — пояснила Любимова.

Для гардеробщиков музеев, по ее словам, могут ввести возрастные ограничения. «Мы понимаем, что, например, в тех регионах, где климат достаточно суровый и холода приходят рано, возраст гардеробщиков не может превышать 60 лет. А наши сотрудники, работающие в залах, которые будут открыты для посещения, не могут быть старше 65 лет. Поэтому приходится сейчас и эти проблемы решать», — сказала Любимова.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Глава Минкультуры ранее сообщила, что музеи смогут начать работу с 1 июня, если это одобрят региональные власти, а театры в случае снятия режима самоизоляции — в августе, передавал ТАСС. Однако «это не значит, что 1 июня там появятся первые посетители», отметила позднее Любимова. «Полный цикл — порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о музейных помещениях, где находятся уникальные экспонаты, делать это надо очень тщательно», — пояснила она.

На фоне распространения коронавируса Минкультуры 17 марта поручило закрыть в России театры, музеи и цирки. Спустя неделю власти объявили о приостановке работы кинотеатров и других развлекательных и досуговых заведений. Как сообщал в конце апреля врио директора департамента музеев Минкультуры Алексей Мудров, ведомство уже разработало план по возобновлению работы музеев, согласно которому они восстановят работу примерно в течение месяца после снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Ольга Любимова, кинотеатры, коронавирус
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