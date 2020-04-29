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Пандемия коронавируса ,  
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В Минкультуры назвали сроки возобновления работы музеев

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минкультуры совместно с российскими музеями разработало план возобновления их работы в течение месяца после снятия ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил врио директора департамента музеев ведомства Алексей Мудров, передает «РИА Новости».

«Примерно идет отсчет с момента ориентировочной даты снятия карантина, где-то в течение месяца все музеи смогут прийти к нормальной жизни», — сказал он.

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17 марта указ министра культуры Ольги Любимовой приостановил допуск посетителей в музеи и иные организации, осуществляющие выставочную деятельность. 18 апреля правительство внесло музеи в список наиболее пострадавших от коронавируса организаций.

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Теги: коронавирус, Минкультуры, музеи
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