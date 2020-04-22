Пандемия коронавируса , 22 апр, 10:41
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В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 на территории России, получивших медицинское подтверждение, достигло почти 58 тыс. человек. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 513 летальных исходов после заражения
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число зараженных по всей стране, по данным оперативного штаба, составило 57 999 человек. Количество летальных исходов после заражения коронавирусом возросло до 513 человек.
Наибольшее количество зараженных за сутки выявили в следующих регионах:
- Москва — 2548;
- Московская область — 631;
- Санкт-Петербург — 294;
- Рязанская область — 76;
- Республика Татарстан — 75;
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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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