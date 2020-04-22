В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 на территории России, получивших медицинское подтверждение, достигло почти 58 тыс. человек. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 513 летальных исходов после заражения

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число зараженных по всей стране, по данным оперативного штаба, составило 57 999 человек. Количество летальных исходов после заражения коронавирусом возросло до 513 человек.

Наибольшее количество зараженных за сутки выявили в следующих регионах:

Москва — 2548;

Московская область — 631;

Санкт-Петербург — 294;

Рязанская область — 76;

Республика Татарстан — 75;

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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