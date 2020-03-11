В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщение штаба поступило в РБК.
11 марта стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих — в Подмосковье. Один из этих восьми пациентов с положительным тестом на коронавирус оказался ребенком.
«У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», — говорится в сообщении.
Его госпитализировали в детскую больницу им. З.А. Башляевой в Москве.
Четверо из шести заболевших коронавирусом недавно вернулись из Италии, где сейчас зарегистрирована самая крупная вспышка COVID-19 в Европе.