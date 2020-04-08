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Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

Собянин поручил отказаться от подтверждения двух неуспешных попыток устроиться на работу и сократить сроки перечисления выплат от подачи заявки до 3–5 дней. Компенсации 19 500 руб. москвичам начнут выплачивать с 9 апреля
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Для жителей столицы компенсация по безработице составит 19 500 руб. Претендовать на нее могут только те, кто работал не менее 60 дней в 2020 году. Компенсации будут начислять до 30 сентября. Для того чтобы получить их, необходимо обратиться в службу «Моя работа» и официально зарегистрироваться в качестве безработного, уточняла мэрия.

«Сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и — в то же время — адресный порядок этой доплаты», — написал Собянин.

Он пояснил, что для получения выплат нужно отменить требование, согласно которому нужно подтвердить две безуспешные попытки трудоустройства, чтобы быть признанным безработным.

Кроме того, процесс подачи заявки будет проходить в электронном формате, а процедура проверки нуждаемости должна стать максимально необременительной, заявил мэр. Он добавил, что срок между подачей заявления и решением о перечислении средств должен быть не больше 3–5 дней. Перечислять выплаты, по словам Собянина, начнут уже с 9 апреля.

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Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее об упрощении процедуры компенсаций по безработице говорил премьер-министр Михаил Мишустин. «Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме, без личного посещения, в том числе организовать возможность подать заявление на получение пособия для тех, кто остался без работы, и, конечно, получить его в дистанционном режиме», — отмечал Мишустин (цитата по ТАСС).

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова указывала, что по состоянию на 31 марта власти получили более 10 тыс. заявок на регистрацию статуса безработного, за сутки сайт службы занятости посетили более 40 тыс. человек.

Безработные в Подмосковье начнут получать компенсацию из-за коронавируса
Общество

Такие же меры для поддержки тех, кто потерял работу из-за вируса, ввели в Московской области. Для жителей Подмосковья размер компенсаций составит 15 тыс. руб. Граждане, которых направили на обучение, продолжат получать стипендию, сообщал оперштаб.

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0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По данным на 8 апреля в России зарегистрировали 8672 случая заражения коронавирусом, 63 человека погибли. В Москве выявили 5841 зараженного вирусом. За сутки в России количество заболевших увеличилось на 1157 человек. Пациентов с коронавирусом выявили в 81 регионе России.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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