Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

Собянин поручил отказаться от подтверждения двух неуспешных попыток устроиться на работу и сократить сроки перечисления выплат от подачи заявки до 3–5 дней. Компенсации 19 500 руб. москвичам начнут выплачивать с 9 апреля

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Для жителей столицы компенсация по безработице составит 19 500 руб. Претендовать на нее могут только те, кто работал не менее 60 дней в 2020 году. Компенсации будут начислять до 30 сентября. Для того чтобы получить их, необходимо обратиться в службу «Моя работа» и официально зарегистрироваться в качестве безработного, уточняла мэрия.

«Сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и — в то же время — адресный порядок этой доплаты», — написал Собянин.

Он пояснил, что для получения выплат нужно отменить требование, согласно которому нужно подтвердить две безуспешные попытки трудоустройства, чтобы быть признанным безработным.

Кроме того, процесс подачи заявки будет проходить в электронном формате, а процедура проверки нуждаемости должна стать максимально необременительной, заявил мэр. Он добавил, что срок между подачей заявления и решением о перечислении средств должен быть не больше 3–5 дней. Перечислять выплаты, по словам Собянина, начнут уже с 9 апреля.