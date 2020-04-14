Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 12:26
В Москве еще два стационара подготовили для пациентов с COVID-19 Общество, 18:11 Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее раздачи продуктовых карточек Бизнес, 18:11 Умные устройства для жизни: как увериться, что все в порядке Партнерский материал, 18:10 Эксперт связал рост заболеваемости COVID-19 с «шашлычными выходными» Общество, 18:08 Видеострим: как запустить стартап в кризис благодаря новым технологиям Индустрия 4.0, 18:00  В «Зените» опровергли слухи о переходе Дзюбы в «Лацио» Спорт, 17:54 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 17:37 РУСАДА выявило резкий рост допинговых нарушений в России в прошлом году Спорт, 17:35 Что можно и что нельзя строить в Москве и Подмосковье на этой неделе Недвижимость, 17:35 МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии Экономика, 17:32 Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП Экономика, 17:24 В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ Политика, 17:24 Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров Pro, 17:22 Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону Общество, 17:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса

О потере работы заявили 12% участников проведенного в Москве опроса, 32% сказали, что прекратили работать только временно, еще 30% перешли на неполный рабочий день
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около половины москвичей в связи с введенными указом президента Владимира Путина нерабочими днями либо временно прекратили работу, либо потеряли ее совсем, следует из данных опроса, проведенного холдингом «Ромир».

О потере работы заявили 12% участников опроса, 32% сказали, что прекратили работать только временно, еще 30% перешли на неполный рабочий день, свидетельствуют данные исследования.

При этом 39% (каждый участник мог дать более одного ответа на вопрос о том, как сказалась на нем пандемия COVID-19) пожаловались, что потеряли серьезную часть своего дохода.

Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Общество

«Очевидно, что помимо медицинских угроз пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу, в обществе растут тревожность и неуверенность в завтрашнем дне», — прокомментировал данные опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.

По его словам, с социальными последствиями пандемии предстоит разбираться «серьезно и долго».

Накануне, 13 апреля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК заявил, что в связи с практически полным исчезновением спроса на услуги различных компаний число безработных в России из-за кризиса может увеличиться в несколько раз.

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — рассказал глава Счетной палаты.

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Экономика

Москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, может быть назначена компенсационная выплата в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Москва, «Ромир», безработица
Материалы по теме
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Экономика
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Экономика
Количество безработных в США выросло на рекордные 6,6 млн за неделю
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter