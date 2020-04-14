Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса

О потере работы заявили 12% участников проведенного в Москве опроса, 32% сказали, что прекратили работать только временно, еще 30% перешли на неполный рабочий день

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около половины москвичей в связи с введенными указом президента Владимира Путина нерабочими днями либо временно прекратили работу, либо потеряли ее совсем, следует из данных опроса, проведенного холдингом «Ромир».

О потере работы заявили 12% участников опроса, 32% сказали, что прекратили работать только временно, еще 30% перешли на неполный рабочий день, свидетельствуют данные исследования.

При этом 39% (каждый участник мог дать более одного ответа на вопрос о том, как сказалась на нем пандемия COVID-19) пожаловались, что потеряли серьезную часть своего дохода.

«Очевидно, что помимо медицинских угроз пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу, в обществе растут тревожность и неуверенность в завтрашнем дне», — прокомментировал данные опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.