Россияне назвали причины неполучения выплат от государства из-за кризиса

Из-за мер по борьбе с коронавирусом сократились доходы 49% россиян, 9% из них потеряли работу. При этом помощь от государства получили только 15% респондентов. Многие не смогли получить выплаты из-за проблем с оформлением заявки

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Анонсированные государством меры по поддержке населения не получили 70% россиян. Об этом говорится в исследовании социальных эффектов пандемии COVID-19 (есть у РБК), которое проводилось компаниями «Платформа» и Online Market Intelligence.

В опросе, проходившем в интернете, участвовали 1 тыс. человек. Данные отображают онлайн-аудиторию России старше 18 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Опрос проводился 17 апреля.

На вопрос о получении выплат, полагающихся из-за мер по борьбе с коронавирусом, затруднились ответить 15% респондентов. Такая же доля опрошенных сообщила, что получила поддержку от государства.

Среди основных причин, по которым россияне остались без поддержки, лидирует ответ, что такие меры поддержки не подходят по каким-либо причинам (17%). С трудностями при подаче заявок для получения выплат столкнулись 16% респондентов. Уточняется, что речь идет о сборе справок, невозможности стать на учет в качестве безработного, закрытии организаций из-за коронавируса, сбоях в работе их сайтов.