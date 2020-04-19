В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

С начала пандемии общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 42, 8 тыс., удвоившись за пять дней. Умер 361 человек, выздоровели 3,2 тыс.

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За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 42 853 человек. Таким образом, число инфицированных удвоилось за пять дней: 14 апреля оперштаб сообщил, что всего заразились более 20 тыс. человек.

Больше всего заболевших по-прежнему зарегистрировано в Москве, за минувшие сутки там подтвердили 3750 случаев заболевания. Почти 85% из них — люди младше 65 лет. С начала пандемии в городе выявлено 24 323 случая заражения.

В Подмосковье за сутки обнаружили 709 новых заболевших COVID-19, в Нижегородской области — 129, в Санкт-Петербурге — 114. Следом по числу новых случаев заражения идут Архангельская область (68), Республика Мордовия (60) и Тульская область (58).

По данным оперативного штаба, почти 3% из выявленных за последние сутки случаев не имели клинических проявлений болезни.