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В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

С начала пандемии общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 42, 8 тыс., удвоившись за пять дней. Умер 361 человек, выздоровели 3,2 тыс.
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 42 853 человек. Таким образом, число инфицированных удвоилось за пять дней: 14 апреля оперштаб сообщил, что всего заразились более 20 тыс. человек.

Больше всего заболевших по-прежнему зарегистрировано в Москве, за минувшие сутки там подтвердили 3750 случаев заболевания. Почти 85% из них — люди младше 65 лет. С начала пандемии в городе выявлено 24 323 случая заражения.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля
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В Подмосковье за сутки обнаружили 709 новых заболевших COVID-19, в Нижегородской области — 129, в Санкт-Петербурге — 114. Следом по числу новых случаев заражения идут Архангельская область (68), Республика Мордовия (60) и Тульская область (58).

По данным оперативного штаба, почти 3% из выявленных за последние сутки случаев не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа в России скончались 48 человек с подтвержденным диагнозом, большинство из них (28) — в Москве. Возраст умерших в столице — от 30 до 93 лет; по данным оперативного штаба, у большинства были сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический бронхит и сахарный диабет.

В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом
Общество

В Подмосковье умерли девять человек, в Пензенской области — трое и двое в Башкирии. В Ингушетии, Краснодарском крае, Липецкой области, Мурманской области, Новосибирской области и Ставропольском крае — по одному пациенту. Общее число летальных исходов в стране с начала пандемии выросло до 361.

При этом число выздоровевших выросло до 3291 человека. За сутки из больниц выписали 234 пациента.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 2,3 млн человек, умерли более 160,9 тыс. 

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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