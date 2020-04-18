Собянин разъяснил правила получения цифрового пропуска для личной машины

В Москве для поездок на личном транспорте необходимо включать в цифровой пропуск государственный номер автомобиля. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки» — уточнил Собянин.

Он объяснил, что владельцы машин, чьи номера не отмечены в цифровом пропуске, будут считаться нарушителями и оштрафованы.

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