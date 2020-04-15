В Думе исключили штрафы по камерам для машин без пропусков в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Данные камер не могут быть использованы для выписки штрафов за проезд на машине или передвижение пешком без спецпропуска. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, передает «Интерфакс».

«Использование системы автоматической фото и видео фиксации в данном случае в качестве источника штрафов для автовладельцев абсолютно незаконно», — сказал Лысаков. «Федеральное законодательство не предусматривает московских нынешних новаций», — добавил он.

Ранее 15 апреля «Коммерсантъ» написал, что отслеживать водителей без спецпропусков в столице будут на основании данных камер. Источник газеты в правительстве Москвы рассказал, что водителей без документа собираются штрафовать за каждый проезд под камерой. Размер штрафа составит 5тыс. руб., писала газета.

Позднее в Мосгордуме опровергли информацию об использовании камер для контроля спецпропусков у автомобилистов. Дорожные камеры фиксируют только нарушение правил дорожного движения, заверил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.