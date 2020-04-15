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Пандемия коронавируса ,  
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В Думе исключили штрафы по камерам для машин без пропусков в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Данные камер не могут быть использованы для выписки штрафов за проезд на машине или передвижение пешком без спецпропуска. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, передает «Интерфакс».

«Использование системы автоматической фото и видео фиксации в данном случае в качестве источника штрафов для автовладельцев абсолютно незаконно», — сказал Лысаков. «Федеральное законодательство не предусматривает московских нынешних новаций», — добавил он.

В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Общество

Ранее 15 апреля «Коммерсантъ» написал, что отслеживать водителей без спецпропусков в столице будут на основании данных камер. Источник газеты в правительстве Москвы рассказал, что водителей без документа собираются штрафовать за каждый проезд под камерой. Размер штрафа составит 5тыс. руб., писала газета.

Позднее в Мосгордуме опровергли информацию об использовании камер для контроля спецпропусков у автомобилистов. Дорожные камеры фиксируют только нарушение правил дорожного движения, заверил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

СМИ узнали о штрафе для нарушителей изоляции за каждый проезд под камерой
Общество

С 15 апреля в Москве и области действует режим спецпропусков для поездок по городу на машине, такси или общественном транспорте. Для поездок на работу необходимо получить цифровой пропуск, который выдается единожды и действует до 30 апреля.

Жители города также могут получить пропуск для поездок с другими целями, но его можно запросить не более двух раз в неделю. При необходимости к врачу пропуск нужно получать за один день до даты визита в медучреждение, число такого рода разрешений для одного человека не ограничено.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: штраф, коронавирус, пропуск
Материалы по теме
В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
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