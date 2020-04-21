Власти назвали возможными штрафы по камерам для водителей без пропусков

В Москве технически возможно фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, но этот вопрос еще не решен, заявил глава столичного департамента торговли и услуг

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Москвы еще не решили вопрос о том, будут ли штрафы для водителей без пропусков выписываться за проезд под каждой камерой, заявил в эфире «Эха Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Этот вопрос пока обсуждается, но техническая возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры есть, указал он.

«Вопрос непростой технически, такая возможность существует. Она ровно такая же, как вы нарушаете в течение дня неоднократно ПДД и вам приходит несколько штрафов», — сказал Немерюк (цитата по «Интерфаксу»).

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье стали обязательны с 15 апреля. Горожанам необходимо получать их для поездок по городу и области на машине, такси или общественном транспорте. Для поездок на работу выдается цифровой пропуск, который действует до 30 апреля. Также введены еще два вида пропусков — в медучреждения и в личных целях. Они выдаются на один календарный день, однако первый из них можно получить неограниченное количество раз, а второй — не чаще двух раз в неделю.

За проезд без пропуска водителю грозит штраф в размере 5 тыс. руб. Его автомобиль не будут отправлять на штрафстоянку, но потребуют вернуться к месту жительства для самоизоляции.

15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщил , что штрафы автомобилистам без цифровых пропусков будут приходить за проезд под камерой видеонаблюдения. При этом контролировать водителей, нарушающих режим самоизоляции, будут 2,5 тыс. дорожных камер.

Позднее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что камеры на дорогах города, которые фиксируют нарушение ПДД, не могут вычислять автомобилистов без спецпропусков. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал использование данных камер для выписки штрафов за передвижение без пропуска незаконным.