Власти назвали возможными штрафы по камерам для водителей без пропусков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 15:01
Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса Общество, 15:06 Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам Финансы, 14:53 Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции Общество, 14:50 Власти Москвы разрешили грузовому транспорту проезд ночью без пропусков Общество, 14:49 Как пандемия меняет планы и формат работы строителей Pro, 14:40 #пронауку: ученые научат собак вынюхивать COVID-19 Стиль, 14:39 Хакер украл $25 млн в криптовалюте. А потом вернул Крипто, 14:39 В Москве разрешили вернуться к работе нотариальным конторам Политика, 14:38 Гендиректор «Уфы» предложил доиграть сезон на юге России Спорт, 14:38 Роспотребнадзор рекомендовал не разрешать покупателям взвешивать продукты Общество, 14:38 Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса Финансы, 14:35 Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали за допинг Спорт, 14:33 Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом Общество, 14:32 В «Зените» допустили переоборудование «Газпром Арены» в больницу Спорт, 14:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти назвали возможными штрафы по камерам для водителей без пропусков

В Москве технически возможно фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, но этот вопрос еще не решен, заявил глава столичного департамента торговли и услуг
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Москвы еще не решили вопрос о том, будут ли штрафы для водителей без пропусков выписываться за проезд под каждой камерой, заявил в эфире «Эха Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Этот вопрос пока обсуждается, но техническая возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры есть, указал он.

«Вопрос непростой технически, такая возможность существует. Она ровно такая же, как вы нарушаете в течение дня неоднократно ПДД и вам приходит несколько штрафов», — сказал Немерюк (цитата по «Интерфаксу»).

СМИ узнали о штрафе для нарушителей изоляции за каждый проезд под камерой
Общество

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье стали обязательны с 15 апреля. Горожанам необходимо получать их для поездок по городу и области на машине, такси или общественном транспорте. Для поездок на работу выдается цифровой пропуск, который действует до 30 апреля. Также введены еще два вида пропусков — в медучреждения и в личных целях. Они выдаются на один календарный день, однако первый из них можно получить неограниченное количество раз, а второй — не чаще двух раз в неделю.

За проезд без пропуска водителю грозит штраф в размере 5 тыс. руб. Его автомобиль не будут отправлять на штрафстоянку, но потребуют вернуться к месту жительства для самоизоляции.

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество


15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщил, что штрафы автомобилистам без цифровых пропусков будут приходить за проезд под камерой видеонаблюдения. При этом контролировать водителей, нарушающих режим самоизоляции, будут 2,5 тыс. дорожных камер.

Позднее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что камеры на дорогах города, которые фиксируют нарушение ПДД, не могут вычислять автомобилистов без спецпропусков. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал использование данных камер для выписки штрафов за передвижение без пропуска незаконным.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, штрафы, камеры
Материалы по теме
Прокуратура назвала фейком данные о штрафах ФСИН за нарушение изоляции
Общество
Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска
Общество
В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter