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В терактах на Шри-Ланке погибли дети богатейшего бизнесмена Дании
Андерс Холх Повлсен владеет ретейлером Bestseller, его состояние оценивается примерно в $8 млрд
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В серии терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена, владельца ретейлера Bestseller и одного из крупнейших акционеров онлайн-магазина одежды и косметики ASOS. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на представителя бизнесмена. Имена детей не разглашаются.

«К сожалению, мы подтверждаем сообщения», — сказал представитель, отказавшись от дальнейших комментариев.

Семья поехала на Шри-Ланку на католические пасхальные праздники.

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Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Бизнесмен занимает 252-ю строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes в 2019 году, он также самый богатый датчанин в этом списке. На момент его составления журнал оценил его состояние в $6,4 млрд, по состоянию на 4 апреля оценка возросла до $7,9 млрд.

В октябре 2018 года The Times назвала Повлсена крупнейшим частным землевладельцем Великобритании. По данным газеты, ему принадлежит 221 тыс. акров (894 кв. км) земли в стране.

Политика
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

В воскресенье, 21 апреля, в отелях, католических церквях и в других местах на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. По состоянию на утро понедельника число погибших достигло 290 человек, среди них десятки иностранцев. Кроме этого пострадало около 500 человек.

Ответственность за произошедшее никто на себя не взял, власти Шри-Ланки назвали причастной местную группировку Thouheeth Jamath. 

С полуночи по местному времени в стране будет введено чрезвычайное положение.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Шри-Ланка, Дания
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