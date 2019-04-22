В терактах на Шри-Ланке погибли дети богатейшего бизнесмена Дании

Андерс Холх Повлсен владеет ретейлером Bestseller, его состояние оценивается примерно в $8 млрд

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В серии терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена, владельца ретейлера Bestseller и одного из крупнейших акционеров онлайн-магазина одежды и косметики ASOS. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на представителя бизнесмена. Имена детей не разглашаются.

«К сожалению, мы подтверждаем сообщения», — сказал представитель, отказавшись от дальнейших комментариев.

Семья поехала на Шри-Ланку на католические пасхальные праздники.

Бизнесмен занимает 252-ю строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes в 2019 году, он также самый богатый датчанин в этом списке. На момент его составления журнал оценил его состояние в $6,4 млрд, по состоянию на 4 апреля оценка возросла до $7,9 млрд.