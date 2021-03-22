Поклонская сообщила об уголовном деле из-за застройки парка Форос

По словам депутата, при строительстве в парке выявлены нарушения природоохранного законодательства. Жители Фороса ранее пожаловались Путину на вырубку зеленых насаждений, застройщик заявил, что речь идет о больных деревьях

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Генрокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства при строительстве на территории Форосского парка в Крыму, сообщила в своем Facebook зампред комитета Госдумы по международным делам и бывший прокурор республики Наталья Поклонская.

По итогам проверки ведомство завело уголовное дело и вынесло «иные документы прокурорского реагирования», сообщила депутат. Поклонская пообещала, что сообщит о дополнительных выводах ведомства и встретится с жителями Крыма, которые пожаловались на вырубку деревьев.

Представитель прокуратуры Крыма сообщил РБК, что пока не комментирует ситуацию. РБК обратился за комментарием в пресс-службу компании-застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект».

Форосский парк был основан в 1834 году, его площадь составляет около 70 га. На сайте санатория «Форос» говорится, что на территории парка насчитывается свыше 300 видов растений. В региональном Минприроды указывают, что он является памятником садово-паркового искусства регионального значения, там установлен режим особой охраны.