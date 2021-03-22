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Поклонская сообщила об уголовном деле из-за застройки парка Форос

По словам депутата, при строительстве в парке выявлены нарушения природоохранного законодательства. Жители Фороса ранее пожаловались Путину на вырубку зеленых насаждений, застройщик заявил, что речь идет о больных деревьях
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Генрокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства при строительстве на территории Форосского парка в Крыму, сообщила в своем Facebook зампред комитета Госдумы по международным делам и бывший прокурор республики Наталья Поклонская.

По итогам проверки ведомство завело уголовное дело и вынесло «иные документы прокурорского реагирования», сообщила депутат. Поклонская пообещала, что сообщит о дополнительных выводах ведомства и встретится с жителями Крыма, которые пожаловались на вырубку деревьев.

Представитель прокуратуры Крыма сообщил РБК, что пока не комментирует ситуацию. РБК обратился за комментарием в пресс-службу компании-застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект».

Кремль пообещал спросить у руководства Крыма о вырубке деревьев в Форосе
Общество
Фото:Мила Титова / YouTube

Форосский парк был основан в 1834 году, его площадь составляет около 70 га. На сайте санатория «Форос» говорится, что на территории парка насчитывается свыше 300 видов растений. В региональном Минприроды указывают, что он является памятником садово-паркового искусства регионального значения, там установлен режим особой охраны.

В конце февраля ведомство заявило, что в парке планируется создать детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс», на проектную документацию по объекту получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. В министерстве сообщили также о разрешениях «на удаление 37 зеленых насаждений с последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки».

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1 марта жители поселка Форос направили видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались, что в парке началась «крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик». Авторы записи заявили, что ведется вырубка зеленых насаждений с возрастом более 100 лет, а футбольное поле, «где играл сам Юрий Гагарин», уже застроено. В Кремле в ответ пообещали узнать о ситуации с вырубкой деревьев у руководства Крыма.

Глава Крыма заявил о законности стройки в Форосе после жалобы Путину
Общество
Фото:Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Представитель «Татинвестгражданпроекта» Иван Яценко заявил РБК, что часть из вырубленных деревьев «представляла опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы». Он также пообещал, что будет проведена «компенсационная высадка»: вместо одного спиленного дерева будет посажено три. Поклонская в интервью телеканалу РБК указала на несоразмерность решения: «Эти деревья, которые вырубаются, они имеют возраст 130, сотни лет. Пока вырастет этот саженец, пройдет еще сотня лет. Кроме того, это ландшафт тоже нарушается».

В начале марта глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что при строительстве лагеря не было выявлено нарушений, но пообещал проверить законность вырубки деревьев в парке. 9 марта прокуратура начала проверку.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Майя Бобенко
Наталья Поклонская Крым уголовное дело Форос вырубка деревьев застройка
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