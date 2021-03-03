Глава Крыма заявил о законности стройки в Форосе после жалобы Путину

Аксенов сообщил, что при застройке ландшафтного парка первой половины XIX века не выявлено нарушений. Однако пообещал проверить законность вырубки деревьев там. Ранее застройщик объяснил вырубку болезнями и повреждениями растений

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

При строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители жаловались властям страны, не выявлено нарушений. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

«Что касается детского лагеря, все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую», — заявил Аксенов во время встречи с жителями Фороса.

Глава Крыма пообещал разобраться, допускались ли какие-либо нарушения при вырубке деревьев и установке забора строительной площадки. Кроме того, Аксенов раскритиковал действия рабочей группы, куда входят местные чиновники, депутаты и представители общественности: она должна была контролировать ситуацию.

Форос — один из наиболее известных курортов Крыма. Ландшафтный парк в поселке был разбит в 1834 году, с XIX века там высаживались редкие и экзотические породы деревьев и кустарников.