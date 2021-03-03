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Глава Крыма заявил о законности стройки в Форосе после жалобы Путину

Аксенов сообщил, что при застройке ландшафтного парка первой половины XIX века не выявлено нарушений. Однако пообещал проверить законность вырубки деревьев там. Ранее застройщик объяснил вырубку болезнями и повреждениями растений
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

При строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители жаловались властям страны, не выявлено нарушений. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

«Что касается детского лагеря, все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую», — заявил Аксенов во время встречи с жителями Фороса.

Глава Крыма пообещал разобраться, допускались ли какие-либо нарушения при вырубке деревьев и установке забора строительной площадки. Кроме того, Аксенов раскритиковал действия рабочей группы, куда входят местные чиновники, депутаты и представители общественности: она должна была контролировать ситуацию.

Кремль пообещал спросить у руководства Крыма о вырубке деревьев в Форосе
Общество
Фото:Мила Титова / YouTube

Форос — один из наиболее известных курортов Крыма. Ландшафтный парк в поселке был разбит в 1834 году, с XIX века там высаживались редкие и экзотические породы деревьев и кустарников.

1 марта жители Фороса записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали, что в парке началась масштабная застройка, ведется вырубка насаждений, возраст которых составляет более ста лет. Кроме того, было застроено футбольное поле, «где играл сам Юрий Гагарин».

После этого в Кремле пообещали обратиться к властям Крыма с вопросами по поводу вырубки деревьев. «Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Застройщик после вопроса из Кремля объяснил «демонтаж» деревьев в Форосе
Общество
Фото:Форосский Парк / Youtube

Представитель застройщика — компании из Татарстана ГУП «Татинвестгражданпроект» — Иван Яценко заявил, что вырубленные деревья представляли опасность для Форосского парка из-за болезней и повреждения корневой системы.

«Более того, в соответствии с действующим законодательством Республики Крым будет произведена компенсационная высадка. Вместо одного спиленного дерева будет посажено три. И каждый житель, каждый желающий сможет принять участие в высадке деревьев», — сообщил Яценко.

Аксенов в феврале писал в Facebook, что «досконально знает» ситуацию с парком в Форосе. Он обещал решить все вопросы «в пользу людей», оставить вход в парк открытым и произвести высадку редких пород деревьев.

Автор
Михаил Котляр
Крым Сергей Аксенов Форос парк стройка
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