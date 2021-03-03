Застройщик после вопроса из Кремля объяснил «демонтаж» деревьев в Форосе

О вырубке деревьев Путину сообщили местные жители. Кремль обещал разобраться в ситуации. Застройщик сообщил РБК, что в парке Фороса строят оздоровительный комплекс для детей, а «демонтажу» подверглись больные деревья

Фото: Форосский Парк / Youtube

Вырубка деревьев во время строительства детского оздоровительного комплекса на территории парка в Форосе была осуществлена из-за того, что часть из них имели повреждения корневой системы. Об этом РБК сообщил представитель застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект» Иван Яценко.

«Что же касается демонтированных деревьев, часть из них представляла опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы. Кроме того, есть момент обновления парка, это вполне нормальный и естественный процесс, когда деревья, например, пересаживаются», — сказал представитель застройщика.

По словам Яценко, застройщик приложил все усилия для максимального эффективной и комфортной приживаемости всех пересаженных насаждений. Все процедуры при этом проходили в соответствии с разрешением Минприроды, а на протяжении всего процесса пересадки рабочих консультировали специалисты Никитского ботанического сада Ялты.

«Более того, в соответствии с действующим законодательством Республики Крым будет произведена компенсационная высадка. Вместо одного спиленного дерева будет посажено три. И каждый житель, каждый желающий сможет принять участие в высадке деревьев», — сообщил представитель компании.