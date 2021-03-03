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Застройщик после вопроса из Кремля объяснил «демонтаж» деревьев в Форосе

О вырубке деревьев Путину сообщили местные жители. Кремль обещал разобраться в ситуации. Застройщик сообщил РБК, что в парке Фороса строят оздоровительный комплекс для детей, а «демонтажу» подверглись больные деревья
Фото: Форосский Парк / Youtube
Фото: Форосский Парк / Youtube

Вырубка деревьев во время строительства детского оздоровительного комплекса на территории парка в Форосе была осуществлена из-за того, что часть из них имели повреждения корневой системы. Об этом РБК сообщил представитель застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект» Иван Яценко.

«Что же касается демонтированных деревьев, часть из них представляла опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы. Кроме того, есть момент обновления парка, это вполне нормальный и естественный процесс, когда деревья, например, пересаживаются», — сказал представитель застройщика.

По словам Яценко, застройщик приложил все усилия для максимального эффективной и комфортной приживаемости всех пересаженных насаждений. Все процедуры при этом проходили в соответствии с разрешением Минприроды, а на протяжении всего процесса пересадки рабочих консультировали специалисты Никитского ботанического сада Ялты.

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«Более того, в соответствии с действующим законодательством Республики Крым будет произведена компенсационная высадка. Вместо одного спиленного дерева будет посажено три. И каждый житель, каждый желающий сможет принять участие в высадке деревьев», — сообщил представитель компании.

По словам Яценко, на территории парка ведется строительство детского оздоровительного комплекса. «Само строительство ведется на территории, на которой некогда уже стоял лагерь. Сейчас мы возрождаем историю, сохраняя ценность территории, так как строительство ведется на месте существующих объектов», — пояснил он.

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Фото:Мила Титова / YouTube

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Яценко уточнил, что комплекс будет включать спальные корпуса, столовую, административный корпус и многофункциональный спортивный комплекс. «Вместе со строительством мы берем на себя обязательства по благоустройству парка — установке новых скамеек, освещения, дорожек для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще, малых архитектурных форм», — рассказал он.

Жители поселка Форос 1 марта обратились к президенту России Владимиру Путину, выложив видеоролик на YouTube. Они пожаловались, что в парке началась «крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик». Авторы записи, в частности, отмечали, что ведется вырубка зеленых насаждений с возрастом более 100 лет, а футбольное поле, «где играл сам Юрий Гагарин», уже застроено.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обращение граждан, заявил, что Кремль обратит внимание на эту ситуацию и задаст соответствующие вопросы крымским властям.

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Ландшафтный парк в курортном поселке Форос был разбит в 1834 году. Еще в XIX веке его начали засаживать экзотическими видами деревьев. Сейчас в парке растет порядка 200 разновидностей кустов и деревьев. Форос — самый известный курорт Крыма, в советское время там также находилась госдача «Заря» первого президента СССР Михаила Горбачева. Именно там он был блокирован во время августовского путча 1991 года.

В 2014 году власти Крыма после вхождения полуострова в состав России национализировали 87 объектов, принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому и группе «Приват». Глава региона Сергей Аксенов тогда пояснял, что основанием для таких действий стало невыполнение Приватбанком обязательств перед вкладчиками.

Среди объектов оказался санаторий «Форос». В начале 2015-го крымские власти оценивали его стоимость в $40 млн, а год спустя продали имущественный комплекс санатория «Форос» на аукционе. Покупателем стала общественная организация Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Санаторий был продан за 1,429 млрд руб. Как позднее выяснил РБК, купить его помогли спонсоры — крупные республиканские компании. Схема была выбрана, чтобы обойти санкции США и Евросоюза.

Авторы
Алексей Блинов, Михаил Юшков
Форос Кремль вырубка деревьев санаторий «Форос»
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