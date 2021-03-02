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Кремль пообещал спросить у руководства Крыма о вырубке деревьев в Форосе

Крымчане записали обращение к Владимиру Путину из-за застройки исторического парка в Форосе. В Кремле пообещали разобраться с ситуацией

Кремль обратится за разъяснениями к руководству Крыма из-за ситуации с вырубкой деревьев в парке Форос, из-за которого местные жители опубликовали обращение к Владимиру Путину, передает «РИА Новости».

«Нет, я честно говоря, не видел такого обращения, не слышал про него, и первый раз сейчас от вас слышу. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма», — сказал Песков.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе главы Крыма.

Обращение к Владимиру Путину жители поселка Форос опубликовали в YouTube 1 марта, пока ролик набрал только 4 тыс. просмотров. «Сейчас мы находимся в одном из красивейших мест нашей страны — Форосском парке, который был заложен без малого двести лет назад <...> И сегодня мы, крымчане, снова просим Вас, нашего президента, о помощи... В Форосском парке, которым очарованы миллионы людей, началась крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик», — говорится в обращении. Авторы видеоролика утверждают, что в парке ведется вырубка зеленых насаждений с возрастом более 100 лет, а футбольное поле, «где играл сам Юрий Гагарин», уже застроено.

О ситуации вокруг парка в Форосе сообщали и «Вести.Крым». Телеканал сообщал, что местные активисты начали протесты против застройки парка. Вместе с тем в региональном министерстве экологии и природных ресурсов утверждают, что пока застройка парка не превышает 12% при максимально допустимых 20%.

Глава Крыма Сергей Аксенов комментировал ситуацию вокруг парка в Форосе еще 25 февраля на своей странице в Facebook. «Ситуацию, возникшую по Форосскому парку, знаю досконально. Все вопросы будут решены в пользу людей: проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей», — писал он. 1 марта Аксенов вновь вернулся к этой теме: на его странице появилось видео с фрагментом совещания с подчиненными, на котором глава Крыма вновь заявил, что в курсе ситуации и требует ее решения.

Ландшафтный парк в курортном поселке Форос был разбит в 1834 году. Еще в XIX веке парк начали засаживать экзотическими видами деревьев. Сейчас в парке растут порядка 200 разновидностей кустов и деревьев. Сам поселок Форос и расположенный в нем санаторий был известным местом отдыха в СССР: санаторий был местом отдыха высокопоставленных партийных чиновников и известных деятелей. Среди отдыхавших там был Юрий Гагарин, Герман Титов, Лев Яшин, Иосиф Кобзон и другие. Неподалеку от него была выстроена правительственная дача, на которой во время путча ГКЧП в августе 1991 года на несколько дней был изолирован Михаил Горбачев.

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РБК обратился за комментарием к пресс-службе главы Крыма.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Екатерина Костина
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