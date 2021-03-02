Кремль пообещал спросить у руководства Крыма о вырубке деревьев в Форосе

Крымчане записали обращение к Владимиру Путину из-за застройки исторического парка в Форосе. В Кремле пообещали разобраться с ситуацией

Кремль обратится за разъяснениями к руководству Крыма из-за ситуации с вырубкой деревьев в парке Форос, из-за которого местные жители опубликовали обращение к Владимиру Путину, передает «РИА Новости».

«Нет, я честно говоря, не видел такого обращения, не слышал про него, и первый раз сейчас от вас слышу. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма», — сказал Песков.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе главы Крыма.

Обращение к Владимиру Путину жители поселка Форос опубликовали в YouTube 1 марта, пока ролик набрал только 4 тыс. просмотров. «Сейчас мы находимся в одном из красивейших мест нашей страны — Форосском парке, который был заложен без малого двести лет назад <...> И сегодня мы, крымчане, снова просим Вас, нашего президента, о помощи... В Форосском парке, которым очарованы миллионы людей, началась крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик», — говорится в обращении. Авторы видеоролика утверждают, что в парке ведется вырубка зеленых насаждений с возрастом более 100 лет, а футбольное поле, «где играл сам Юрий Гагарин», уже застроено.

О ситуации вокруг парка в Форосе сообщали и «Вести.Крым». Телеканал сообщал, что местные активисты начали протесты против застройки парка. Вместе с тем в региональном министерстве экологии и природных ресурсов утверждают, что пока застройка парка не превышает 12% при максимально допустимых 20%.