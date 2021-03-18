Поклонская заявила о необходимости остановить вырубку в парке Форос

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Зампред комитета Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала прекратить стройку в крымском парке Форос, которая угрожает уникальным реликтовым деревьям. Об этом она сказала в интервью телеканалу РБК.

«Мое отношение, конечно, крайне негативное. <...> Я считаю, что если бы даже они не могли найти другие варианты, и вот 100% там надо что-то построить, то нужно было восстанавливать разрушенное, облагораживать территорию, и не трогать реликтовые деревья», — указала Поклонская.

Ранее застройщик (ГУП «Татинвестгражданпроект») сообщил РБК, что в парке планируют возвести оздоровительный комплекс для детей. Представитель компании Иван Яценко пообещал, что вместо одного спиленного из-за строительных работ дерева «будет посажено три».

По словам Поклонской, в разрешительных документах, которые застройщику выдали власти Крыма, говорится, что вместо одного срубленного дерева компания должна посадить пять молодых саженцев. «Это не соразмерность. Эти деревья, которые вырубаются, они имеют возраст 130, сотни лет. Пока вырастет этот саженец, пройдет еще сотня лет. Кроме того, это ландшафт тоже нарушается», — оценила бывший прокурор.