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Поклонская заявила о необходимости остановить вырубку в парке Форос

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Зампред комитета Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала прекратить стройку в крымском парке Форос, которая угрожает уникальным реликтовым деревьям. Об этом она сказала в интервью телеканалу РБК.

«Мое отношение, конечно, крайне негативное. <...> Я считаю, что если бы даже они не могли найти другие варианты, и вот 100% там надо что-то построить, то нужно было восстанавливать разрушенное, облагораживать территорию, и не трогать реликтовые деревья», — указала Поклонская.

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Фото:Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Ранее застройщик (ГУП «Татинвестгражданпроект») сообщил РБК, что в парке планируют возвести оздоровительный комплекс для детей. Представитель компании Иван Яценко пообещал, что вместо одного спиленного из-за строительных работ дерева «будет посажено три».

По словам Поклонской, в разрешительных документах, которые застройщику выдали власти Крыма, говорится, что вместо одного срубленного дерева компания должна посадить пять молодых саженцев. «Это не соразмерность. Эти деревья, которые вырубаются, они имеют возраст 130, сотни лет. Пока вырастет этот саженец, пройдет еще сотня лет. Кроме того, это ландшафт тоже нарушается», — оценила бывший прокурор.

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Фото:Форосский Парк / Youtube

Собеседник РБК отметила, что в регионе есть много других мест, которые лучше бы подошли для создания детских лагерей, баз отдыха или санаториев. Она добавила, что лично посещала парк и видела реликтовые деревья, заваленные строительным мусором. Поклонская сообщила, что на месте прокурора Крыма она бы остановила стройку в Форосе до подробного разбирательства.

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«Инвентаризацию всех этих зеленых насаждений надо бы провести. Четко и точно понимать, а вдруг люди чего-то не увидели. И вообще, есть эта инвентаризация или нет, соответствует она реальности или не соответствует», — добавила она.

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<p>Один из корпусов санатория &laquo;Форос&raquo;</p> <p></p>

Жители поселка Форос 1 марта опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили помочь остановить крупномасштабную застройку в парке. Авторы видеоролика утверждают, что ведется вырубка зеленых насаждений с возрастом более ста лет.

В ответ в Кремле пообещали обратиться к властям Крыма с вопросами по поводу вырубки деревьев. «Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После этого застройщик сообщил, что часть вырубленных деревьев «представляла опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при строительстве не были выявлены нарушения.

Ландшафтный парк в курортном поселке Форос был разбит в 1834 году. Еще в XIX веке его начали засаживать экзотическими видами деревьев. Сейчас в парке растет порядка 200 разновидностей кустов и деревьев.

Наталья Поклонская вырубка деревьев Крым
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