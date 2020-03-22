Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса

По его словам, сообщения о вводе войск в столицу могут быть «специально вброшенными фейками». Мэр также заявил, что метро в Москве не будет закрыто ни при какой ситуации

Сергей Собянин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска. Об этом глава столицы заявил во второй части документального фильма «Первого канала» «Коронавирус. Все, что нужно знать».

«Полная чушь! Никаких там... близко ничего нет. Просто взяли кадры какие-то, заснятые, бог его знает, с каких-то военных парадов или еще чего-то», — сказал мэр, комментируя появление непроверенной информации о планах московских властей по борьбе с вирусом на фоне роста числа заболевших в России.

Он также заявил, что циркулирующие в интернете слухи о закрытии метро не соответствуют действительности.

«Метро в Москве не будет закрыто вообще ни при какой ситуации, потому что это технологически сложно так, что его невозможно закрыть, иначе мы развалим всю систему метрополитена», — подчеркнул Собянин, добавив, что необходимости в закрытии этого вида транспорта нет.

Ранее в воскресенье мэр Москвы заявлял, что, если метро закроется, на восстановление его систем уйдет полгода, поскольку поезда должны постоянно ходить и прокачивать воздух.