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Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса

По его словам, сообщения о вводе войск в столицу могут быть «специально вброшенными фейками». Мэр также заявил, что метро в Москве не будет закрыто ни при какой ситуации
Сергей Собянин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска. Об этом глава столицы заявил во второй части документального фильма «Первого канала» «Коронавирус. Все, что нужно знать».

«Полная чушь! Никаких там... близко ничего нет. Просто взяли кадры какие-то, заснятые, бог его знает, с каких-то военных парадов или еще чего-то», — сказал мэр, комментируя появление непроверенной информации о планах московских властей по борьбе с вирусом на фоне роста числа заболевших в России.

Он также заявил, что циркулирующие в интернете слухи о закрытии метро не соответствуют действительности.

«Метро в Москве не будет закрыто вообще ни при какой ситуации, потому что это технологически сложно так, что его невозможно закрыть, иначе мы развалим всю систему метрополитена», — подчеркнул Собянин, добавив, что необходимости в закрытии этого вида транспорта нет.

Ранее в воскресенье мэр Москвы заявлял, что, если метро закроется, на восстановление его систем уйдет полгода, поскольку поезда должны постоянно ходить и прокачивать воздух.

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Ранее в интернете стало распространяться изображение приказа, якобы изданного Минобороны, о том, что власти Москвы собираются ввести в городе комендантский час. В ведомстве опровергли наличие такого распоряжения в реальности, назвав его «грубо слепленной фальшивкой, вброшенной представителями одной из соседних стран».

Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Москве с начала марта действует режим повышенной готовности. В школах и вузах введено дистанционное обучение, введены ограничения на посещение больниц, закрыт доступ посетителей в фитнес-клубы, бассейны, аквапарки.

По состоянию на 22 марта в России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, из них 191 случай — в Москве. За последние сутки наличие инфекции было подтверждено у 61 человека.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ввод войск, Сергей Собянин, Московский метрополитен
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