СМИ сообщили о планах Германии запретить собрания более двух человек

Канцлер Ангела Меркель и члены правительства уже согласились с тем, что такие меры необходимы, пишет dpa. Исключения могут сделать для семей и людей, живущих вместе

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Власти Германии планируют ограничить контакты между людьми в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, гражданам могут запретить собираться больше чем по двое. Об этом сообщает немецкое новостное агентство dpa со ссылкой на источники.

Исключение могут сделать только для семей и людей, живущих вместе.

Мера обсуждалась между канцлером Германии Ангелой Меркель и членами правительства в рамках конференции по телефону, утверждает dpa. Стороны согласились с тем, что такие меры необходимы.

12 из 16 федеральных земель Германии уже выразили свое согласие с новыми мерами.

По данным South China Morning Post на 22 марта, в Германии зафиксировали 16,6 тыс. случаев заражения инфекцией. Это шестой показатель в мире по количеству заражений. С начала вспышки коронавируса на территории страны умерли 46 человек.