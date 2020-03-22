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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о планах Германии запретить собрания более двух человек

Канцлер Ангела Меркель и члены правительства уже согласились с тем, что такие меры необходимы, пишет dpa. Исключения могут сделать для семей и людей, живущих вместе
Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

Власти Германии планируют ограничить контакты между людьми в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, гражданам могут запретить собираться больше чем по двое. Об этом сообщает немецкое новостное агентство dpa со ссылкой на источники.

Исключение могут сделать только для семей и людей, живущих вместе.

Мера обсуждалась между канцлером Германии Ангелой Меркель и членами правительства в рамках конференции по телефону, утверждает dpa. Стороны согласились с тем, что такие меры необходимы.

12 из 16 федеральных земель Германии уже выразили свое согласие с новыми мерами.

По данным South China Morning Post на 22 марта, в Германии зафиксировали 16,6 тыс. случаев заражения инфекцией. Это шестой показатель в мире по количеству заражений. С начала вспышки коронавируса на территории страны умерли 46 человек.

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Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавирусом самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. Она призвала граждан страны серьезно отнестись к мерам по борьбе с инфекцией.

По оценкам одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии — Института Роберта Коха, к концу весны число заражений на территории ФРГ может вырасти до 10 млн. «У нас экспоненциальный рост [числа зараженных]. Мы в начале эпидемии, которая будет продолжаться многие недели и месяцы», — сказал глава института Лотар Вилер.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Германия
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